MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanırken, haftanın eleme potası da şekillenmeye başladı. 1 Eylül MasterChef 1. ve 2. eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu izleyicilerin gündeminde yer aldı.

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda mücadele etti. 31 Ağustos'ta yapılan kaptanlık oyununun ardından Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takım ile Cansu'nun kaptanlığındaki kırmızı takım bu kez dokunulmazlık için mutfağa girdi. Gecenin sonunda kaybeden takımda önce bireysel dokunulmazlık oynandı, ardından eleme potasına gidecek isimler belirlendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı Muhammed ve Koray oldu. Gecenin takım oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şükran olurken, eleme potasına göndermek için yaptığı seçimle gecenin ilk adayı da belirlendi.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

Şükran, bireysel dokunulmazlığın sağladığı avantajla Muhammed'i eleme adayı olarak seçti. Ardından kırmızı takımda yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Koray da potaya giden ikinci yarışmacı oldu. Böylece yeni haftanın eleme sürecinde ilk iki isim Muhammed ve Koray olarak kayıtlara geçti.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI

MasterChef'te 1. eleme adayı Muhammed, 2. eleme adayı ise Koray oldu. 31 Ağustos'taki kaptanlık oyununda Eyyüp Can mavi takım kaptanlığını kazanmış ve karşı takımın kaptanı olarak Cansu'yu seçmişti. Cansu'nun takımında Şükran, Emre, Şadi, Armağan, Muhammed, Recep, Batuhan, Koray ve Ayşe yer aldı.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

Haftanın eleme potası sonraki dokunulmazlık mücadelelerinin ardından şekillenmeye devam edecek. Belirlenecek diğer eleme adaylarının da potaya eklenmesiyle eleme gecesinde yarışmada kalmak isteyen isimler yeniden şeflerin karşısına çıkacak.

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