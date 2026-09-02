Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)
Fotoğraf Başlığı MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşanırken, haftanın eleme potası da şekillenmeye başladı. 1 Eylül MasterChef 1. ve 2. eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu izleyicilerin gündeminde yer aldı.

Kaydet
a- | +A

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda mücadele etti. 31 Ağustos'ta yapılan kaptanlık oyununun ardından Eyyüp Can'ın kaptanlığındaki mavi takım ile Cansu'nun kaptanlığındaki kırmızı takım bu kez dokunulmazlık için mutfağa girdi. Gecenin sonunda kaybeden takımda önce bireysel dokunulmazlık oynandı, ardından eleme potasına gidecek isimler belirlendi.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 1 Eylül 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı Muhammed ve Koray oldu. Gecenin takım oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Şükran olurken, eleme potasına göndermek için yaptığı seçimle gecenin ilk adayı da belirlendi.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

Şükran, bireysel dokunulmazlığın sağladığı avantajla Muhammed'i eleme adayı olarak seçti. Ardından kırmızı takımda yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Koray da potaya giden ikinci yarışmacı oldu. Böylece yeni haftanın eleme sürecinde ilk iki isim Muhammed ve Koray olarak kayıtlara geçti.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI

MasterChef'te 1. eleme adayı Muhammed, 2. eleme adayı ise Koray oldu. 31 Ağustos'taki kaptanlık oyununda Eyyüp Can mavi takım kaptanlığını kazanmış ve karşı takımın kaptanı olarak Cansu'yu seçmişti. Cansu'nun takımında Şükran, Emre, Şadi, Armağan, Muhammed, Recep, Batuhan, Koray ve Ayşe yer aldı.

MasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChef potaya kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları (1 Eylül 2026)

Haftanın eleme potası sonraki dokunulmazlık mücadelelerinin ardından şekillenmeye devam edecek. Belirlenecek diğer eleme adaylarının da potaya eklenmesiyle eleme gecesinde yarışmada kalmak isteyen isimler yeniden şeflerin karşısına çıkacak.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
HABERLER
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
Osman Bektaş: 'Deprem olmaz' denilen yer değil!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi yeni gerilimler peşinde
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
Milyonları ilgilendiren düzenleme geliyor
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
'Amerikalılar da bıktı' diyerek isyan etti
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
Savaş teknolojileri sivilde de kullanılıyor
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
İran’dan ABD’ye misilleme!
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDALAR"
İBB için 'tarafını belli et' toplantısı
"TANIMAM, İLK DEFA DUYDUM"
İşte İdris Naim Şahin'in 3,5 saatlik ifadesi
O ANLARI OĞLU ANLATTI
O ANLARI OĞLU ANLATTI
Fotoğrafların hikayesi ortaya çıktı
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
CEBİMİZDE PARA BASIYORLAR!
Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
Kırsal kalkınma yerelden başlatılıyor
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
Kaçış yolu kapandı! Gözler Yunanistan'da
"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"
Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj
PUTİN 'KANIT' SORDU!
PUTİN 'KANIT' SORDU!
Almanya, drone saldırısında Rusya'yı suçladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kontrolümüz altında
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kontrolümüz altında
Kaydet
AK Parti'nin acı günü! İsmet Zeynep Çiftçi hayatını kaybetti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
AK Parti'nin acı günü! İsmet Zeynep Çiftçi hayatını kaybetti
Kaydet
Aylar sonra ortaya çıkmıştı! Fotoğrafın hikayesini oğlu bizzat anlattı
Aylar sonra ortaya çıkmıştı! Fotoğrafın hikayesini oğlu bizzat anlattı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.