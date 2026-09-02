Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tamamen kontrolümüz altında

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarıyla yeniden yükselen bölgesel gerilim güvenlik endişelerini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, yalan haber yapmakla suçladığı ABC yayın kuruluşunun bildirdiğinin aksine, "İran’ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını" belirtti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

İran’ın değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN HALKINA AYAKLANMA ÇAĞRISI

İran’ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini iddia eden Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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