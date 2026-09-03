Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatlarının yüksek seyri akaryakıta olumsuz yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 8,24 TL zam yapılması bekleniyor. Yüzde 10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak. 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 412 TL yükselmiş olacak.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden alevlenmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini yükseltti. Yaşanan jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına da yüksek oranlı zam olarak yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam yapılması öngörülüyor. Fiyat artışının 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece pompaya yansıması tahmin ediliyor.

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YÜZDE 10'A YAKIN ARTIŞ

Beklenen 8,24 TL'lik zam, motorinin litre fiyatında tek gecede yaklaşık yüzde 10'luk artış anlamına geliyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 89,38 TL, Ankara'da 90,73 TL, İzmir'de ise 90,71 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıta tarihi zam geliyor! 50 litrelik depoda 412 TL fark edecek

50 LİTRELİK DEPODA 412 TL FARK

Zam, araç sahiplerinin bir depo için ödeyeceği tutarı da artıracak. Motorine beklenen 8,24 TL'lik artış gerçekleşirse 50 litrelik bir deponun maliyeti 412 TL daha fazla olacak.

İSTANBUL'DA LİTRESİ 90 TL'YE DAYANACAK

Beklenen zam gerçekleşirse motorin fiyatları 3 büyükşehirde şu şekilde olacak:

Şehir/Bölge Fiyat (TL) İstanbul Avrupa Yakası 89,38 İstanbul Anadolu Yakası 89,28 Ankara 90,73 İzmir 90,71

Beklenen zam gerçekleşirse Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 TL sınırını aşmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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