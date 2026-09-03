Manavgat'ta motosiklet kazası kamerada! Sürüklenen baba-oğul hem yaralandı hem de 16 bin lira ceza yedi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşaktaki 'DUR' levhasına uymayarak yola çıkan bir otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletin devrilerek sürüklendiği korkutucu kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmadan son anda kurtulan ancak devrilen motosiklette yaralanarak hastaneye kaldırılan kasksız baba ve oğluna; yetersiz ehliyet, kask takmamak ve muayenesiz araç kullanmak suçlarından toplam 16 bin 848 lira idari para cezası kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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