TÜİK, milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından eylül ayı kira zammı da belli oldu. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılabilecek? İşte detaylar...

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, kira zamları da belli oldu.

EYLÜL KİRA ZAMMI YÜZDE 31,79

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,79 olarak belirlendi. Böylece eylülde kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu.

Eylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

20.000 lira Zam oranı: %31,79

%31,79 Zam bedeli: 6.406 lira

6.406 lira Zamlı kira bedeli: 26.358 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA ARTIŞ MİKTARI 25.000 TL 32.947 TL 7.947 TL 30.000 TL 39.537 TL 9.537 TL 35.000 TL 46.126 TL 11.126 TL 40.000 TL 52.716 TL 12.716 TL 45.000 TL 59.305 TL 14.305 TL 50.000 TL 65.895 TL 15.895 TL

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