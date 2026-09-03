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Ekonomi

Eylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam

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Eylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam

TÜİK, milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından eylül ayı kira zammı da belli oldu. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılabilecek? İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, kira zamları da belli oldu.

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EYLÜL KİRA ZAMMI YÜZDE 31,79

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,79 olarak belirlendi. Böylece eylülde kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu.

Eylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam
Başlık ResmiEylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

  • Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
  • Zam oranı: %31,79
  • Zam bedeli: 6.406 lira
  • Zamlı kira bedeli: 26.358 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRAZAMLI KİRAARTIŞ MİKTARI
25.000 TL32.947 TL7.947 TL
30.000 TL39.537 TL9.537 TL
35.000 TL46.126 TL11.126 TL
40.000 TL52.716 TL12.716 TL
45.000 TL59.305 TL14.305 TL
50.000 TL65.895 TL15.895 TL
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