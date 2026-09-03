Eylül ayı kira zammı belli oldu! İşte kiraya göre yapılacak zam
TÜİK, milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin ardından eylül ayı kira zammı da belli oldu. Peki bu ay kiralara ne kadar zam yapılabilecek? İşte detaylar...
Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, kira zamları da belli oldu.
EYLÜL KİRA ZAMMI YÜZDE 31,79
TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 1,84 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 31,79 olarak belirlendi. Böylece eylülde kiralara yapılacak tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
- Mevcut kira bedeli: 20.000 lira
- Zam oranı: %31,79
- Zam bedeli: 6.406 lira
- Zamlı kira bedeli: 26.358 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|ARTIŞ MİKTARI
|25.000 TL
|32.947 TL
|7.947 TL
|30.000 TL
|39.537 TL
|9.537 TL
|35.000 TL
|46.126 TL
|11.126 TL
|40.000 TL
|52.716 TL
|12.716 TL
|45.000 TL
|59.305 TL
|14.305 TL
|50.000 TL
|65.895 TL
|15.895 TL
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