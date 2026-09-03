TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu konut belirleme kurası, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. Balıkuyumcu Mahallesi'ndeki projede gerçekleştirilen çekilişle konutların hak sahiplerine dağılımı belirlenirken, "TOKİ Ankara Etimesgut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?" soruları araştırılıyor. Kura sonuçlarının ardından sözleşme imzalama sürecine geçilecek.

Ankara'daki TOKİ projelerinde konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların beklediği süreç Etimesgut'ta devam ediyor. TOKİ'nin resmi satış ve kura takviminde Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu 3800 / 250000 Sosyal Konut Projesi için 3 Eylül 2026 tarihi yer alırken, çekilişin ardından hak sahipleri kendilerine belirlenen konutları ve sözleşme işlemlerine ilişkin ayrıntıları takip ediyor

TOKİ ANKARA ETİMESGUT KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLDİ

TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu 3800 / 250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yeni konut belirleme kurası 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura kapsamında Etimesgut Balıkuyumcu Mahallesi 1. Etap 1492 Konut Projesi içerisinde inşa edilen toplam 451 konutun hangi hak sahiplerine tahsis edileceği belirlendi.

TOKİ Ankara Etimesgut konut belirleme kurası çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ANKARA ETİMESGUT KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ Ankara Etimesgut Ballıkuyumcu kura sonuçları, çekiliş işlemlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek. Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 48 ay içerisinde teslim edilecek.

TOKİ Ankara Etimesgut konut belirleme kurası çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri, 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında açıklanacak programa göre Halkbank Eryaman Şubesi veya Sincan Meydan Şubesi'nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Peşinat sözleşme imzalanırken tahsil edilirken taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Kalan borç ve aylık taksitler, her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Projedeki ilk dönemsel artış ise Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak.

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