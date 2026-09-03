İstanbul'da 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! 5 kişi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ilçesinde tespit edilen bir iş yeri ve araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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