İstanbul'da 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! 5 kişi gözaltında
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt ilçesinde tespit edilen bir iş yeri ve araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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