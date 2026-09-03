İBB'ye şafak operasyonu! Kent Lokantaları'ndan sorumlu yönetici de gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan şafak operasyonunda aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy'un da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy'un da yer aldığı öğrenildi.
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