Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İBB'ye şafak operasyonu! Kent Lokantaları'ndan sorumlu yönetici de gözaltında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İBB'ye şafak operasyonu! Kent Lokantaları'ndan sorumlu yönetici de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan şafak operasyonunda aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy'un da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı.

Kaydet
a- | +A

İBB'ye yönelik soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy'un da yer aldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
AKARYAKITA TARİHİ ZAM GELİYOR!
AKARYAKITA TARİHİ ZAM GELİYOR!
50 litrelik depoda 412 TL fark edecek
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
Savaşlar dünyayı felakete sürüklüyor
BEŞİKTAŞ'TAN ORTAYA 'RASKIN'
BEŞİKTAŞ'TAN ORTAYA 'RASKIN'
Kara Kartal rota'yı İskoçya'ya kırdı
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
Millet neden CHP'yi seçmedi?
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
Kanarya, Kartal'ı hocasıyla avlayacak
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS!
İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS!
Trabzonspor forvet transferini duyurdu
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI!
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI!
İki kişi ve saldırgan öldü, yaralılar var
1 ASIRDA 10 TANE GÖRECEĞİZ!
1 ASIRDA 10 TANE GÖRECEĞİZ!
Devler pay kapmak için yarışıyor
TOPLAMAK İÇİN ÖZEL EKİP VAR!
TOPLAMAK İÇİN ÖZEL EKİP VAR!
Buradan günde 169 bin, yılda 84 milyon TL çıkıyor
YENİ PARTİ'DE KOPUŞ BAŞLADI
YENİ PARTİ'DE KOPUŞ BAŞLADI
"12 milletvekili CHP'ye dönecek" iddiası
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
GÖREVDEN ALINDI, İPLER KOPTU
GÖREVDEN ALINDI, İPLER KOPTU
KKTC hükümetinde kriz! YDP çekiliyor
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump 'hepsini imha ettik' dedi, gözdağı verdi
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
AMEDSPOR ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ
Bahçeli: Spor karanlık emellere alet edilmemeli
GECE 'BURSLARI' SORULDU
GECE 'BURSLARI' SORULDU
Enginyurt'un danışmanından pes dedirten savunma
KAN DONDURAN OLAY
KAN DONDURAN OLAY
Müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Okulun ilk günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimi
Okulun ilk günü ne zaman?
Kaydet
Geçici olarak göreve gelmişti! Rodriguez'den seçim açıklaması
Geçici olarak göreve gelmişti! Rodriguez'den seçim açıklaması
Kaydet
Erzincan yaylaları beyaza büründü! Sebebi kar değil
Erzincan yaylaları beyaza büründü! Sebebi kar değil
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.