Eylül ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler için okul hazırlıkları hız kazandı. MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde derslerin başlangıcından uyum haftasına, ara tatillerden 15 tatil ve yaz tatiline kadar yıl boyunca uygulanacak tarihlere yer verildi. "Okulların açılmasına kaç gün kaldığı ve ilk ders zilinin ne zaman çalacağı" yeni dönem öncesinde araştırılıyor.

Yaz tatilinin son günlerine girilirken milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlarken, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası da genel ders başlangıcından önce gerçekleştirilecek.

OKULUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.

Bazı öğrenciler için ise okul süreci daha erken başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, liselerin hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına uyumu kolaylaştırmaya yönelik rehberlik çalışmaları yürütülecek.

Okulun ilk günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimi

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da dikkate alındığında öğrenciler derslere 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak. Birinci dönem ise ara tatilin ardından devam ederek 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacağından öğrenciler yaklaşık bir aylık ders döneminin ardından mart ayındaki ara tatile çıkacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Okulun ilk günü ne zaman, kaç gün kaldı? 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimi

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi gerçekleştirilecek. Uyum haftasının ardından 14 Eylül'de tüm öğrenciler için birinci dönem başlayacak.

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