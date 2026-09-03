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Dünya

Geçici olarak göreve gelmişti! Rodriguez'den seçim açıklaması

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Geçici olarak göreve gelmişti! Rodriguez'den seçim açıklaması

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını söyledi. Rodriguez, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda." ifadelerini kullandı.

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Başkent Caracas'taki Devlet Başkanı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Delcy Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana "gece gündüz" çalıştığını söyledi.

Rodriguez, Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçime gidileceğini vurgulayarak, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda. Venezuela'nın zamanı geldiğinde sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için durmaksızın çalıştım. Hiç şüpheniz olmasın, bu ülkede seçim yapılacak ancak bu süreç, Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşecek." diye konuştu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez
Başlık ResmiVenezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez

Venezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin tamamen kırılması için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü dile getiren Rodriguez, "Venezuela'da yürürlükte olan bir Anayasa ve bu Anayasa'nın teminat altına aldığı demokratik bir düzen mevcuttur. Kaldı ki seçim tarihini belirleyen merci de ben değilim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirtmiş, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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