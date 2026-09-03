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Feribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı

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KKTC'de batan feribot faciasında kaybolan Mahmut Demir'in denizden çıkarılan çantası ailesine teslim edildi. Demir'in çantasından, evlatlarına aldığı oyuncaklar çıktı.

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KKTC'den Mersin'e doğru yola çıkan feribot, Akdeniz açıklarında batmış ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Haber alınmayan 19 kişiyi arama çalışmaları ise halen sürüyor.

ÇANTALARI AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor. Mahmut Demir'in batan geminin enkazından çıkarılan çantası yakını olan ve birlikte yolculuk yapmak için gemiye bindikleri Abdullah Demir'e teslim edildi.

Feribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı
Başlık ResmiFeribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı

EVLATLARINA OYUNCAKLAR ALMIŞ

Çantayı teslim alan Demir'in çantayı açmasıyla birlikte kayıp olan Mahmut Demir'in 2 evladına getirmek için aldığı hediye oyuncaklar ortaya çıktı. Çantadan çıkan oyuncaklar yürekleri burktu.

Feribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı
Başlık ResmiFeribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı
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Çantadan oyuncakların çıktığını anlatan Abdullah Demir, "Mahmut Demir'in eşyaları ve çocuklarına aldığı oyuncaklar var. Yani daha valizleri var ama onları bulamadılar" dedi.

Feribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı
Başlık ResmiFeribot faciasında kaybolmuştu! Çantası ailesine teslim edildi: İçinden çıkanlar yürek yaktı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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