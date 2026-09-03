Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki M.A.Ç., kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir hafta süren mücadelesini kaybetti. Ailesinin sudan çıkardığı küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olay, 26 Ağustos günü İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple bungalovun havuzuna düştü.

ÇOCUĞU AİLESİ SUDAN ÇIKARDI

Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, duruma müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sapanca’da acı olay! Bungalov havuzuna düşen çocuk öldü

ACI HABER 1 HAFTA SONRA GELDİ

Burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu kurtarılan M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yaklaşık bir hafta sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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