Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Takım arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te 1,5 yıllık imza atan, Temmuz 2026'da kontratının 2 yıl uzatıldığı TFF'ye bildirilen Anderson Talisca, hücumda en etkili isimlerinden biri olduğu sarı-lacivertlilere veda etti. Sambacı, Al Jazira'nin başarısı için mücadele edecek.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli oyuncu, yeni kulübüne imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye'den sonra yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri olan 32 yaşındaki Sambacı, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol attı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer olan Talisca, ilk sezon 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Brezilyalı oyuncu, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Talisca, 2026-2027 sezonunda ise şu ana kadar 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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