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Spor

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Takım arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'dan ayrıldı

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Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te 1,5 yıllık imza atan, Temmuz 2026'da kontratının 2 yıl uzatıldığı TFF'ye bildirilen Anderson Talisca, hücumda en etkili isimlerinden biri olduğu sarı-lacivertlilere veda etti. Sambacı, Al Jazira'nin başarısı için mücadele edecek.

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Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli oyuncu, yeni kulübüne imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.

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ANLAŞMA 2 YILLIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye'den sonra yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri olan 32 yaşındaki Sambacı, Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol attı.
Başlık ResmiAnderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol attı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2024-2025 sezonunun devre arasında transfer olan Talisca, ilk sezon 23 maçta 12 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Brezilyalı oyuncu, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 27 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Talisca, 2026-2027 sezonunda ise şu ana kadar 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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