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T-Otomobil

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

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Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

Hyundai, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Tüm modellerde fiyatlar değişirken, yeni Ioniq 6’nın ÖTV dilimi yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseldi ve fiyatı 3 milyon 225 bin TL’ye çıktı. Ioniq 5’te 665 bin TL’ye, i20’de 175 bin TL’ye, Bayon’da ise 200 bin TL’ye varan indirim sunuluyor. İşte model model Hyundai Eylül 2026 fiyatları…

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Hyundai’nin Eylül 2026 fiyatları belli oldu. Yeni ayda markanın modellerinde fiyat değişiklikleri yaşanırken, Ioniq 6’nın ÖTV dilimi değişti ve fiyatı 742 bin TL arttı. Buna karşılık i20, Bayon, Tucson ve Ioniq 5’te dikkat çeken indirimler uygulandı. İşte Hyundai Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

YENİ IONIQ 6 BİRKAÇ HAFTA DAYANABİLDİ

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 6 makyajlanan versiyonuyla geçtiğimiz ay Türkiye’de satışa çıktı. Lansmana özel yüzde 25 ÖTV diliminde 2.483.000 TL’den satışa sunulmuştu. Eylül ayı listesinde bir üst olan yüzde 55’lik ÖTV dilimine geçen Ioniq 6’nın fiyatı 3.225.000 TL’ye yükseldi.

Bir başka elektrikli model olan Ioniq 5’in giriş versiyonunda ise 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor.

2026 model Tucson’da 130 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 175 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 EYLÜL 2026 FİYATLARI

i20 VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinManuel1.562.0001.555.0007.000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.736.0001.736.0000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.890.0001.760.000130.000
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.068.0001.892.804175.196
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı


HYUNDAİ İ30 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort2026BenzinDCT2.099.0002.099.000
i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime2026BenzinDCT2.299.0002.299.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı


HYUNDAİ BAYON EYLÜL 2026 FİYATLARI

Bayon VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump2026BenzinManuel1.642.0001.625.00017.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT1.726.0001.646.00080.000
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.045.0001.848.443196.557
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call)2026BenzinDCT2.192.0002.057.000135.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

HYUNDAİ KONA EYLÜL 2026 FİYATLARI

Kona VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
1.6 T-GDI 180 PS Prime2025BenzinDCT2.366.0002.295.00071.000
1.6 T-GDI 180 PS Prime2026BenzinDCT2.384.0502.353.05031.000
99 kW Advance2025ElektrikOtomatik2.400.0002.270.000130.000
99 kW Advance (GSR-2-C)2026ElektrikOtomatik2.450.0002.320.000130.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

HYUNDAİ TUCSON EYLÜL FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus2025DizelDCT3.682.0003.592.00090.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort2026BenzinDCT2.577.0002.577.0000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime2026BenzinDCT2.771.0002.679.00092.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite2026BenzinDCT3.470.0003.340.000130.000
Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus2026BenzinDCT3.770.0003.640.000130.000
Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof2026DizelDCT2.760.0002.760.0000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

INSTER EYLÜL 2026 FİYATLARI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
71,1 kW Dynamic2025ElektrikOtomatik1.595.0001.445.000150.000
84,5 kW Advance2025ElektrikOtomatik1.845.0001.695.000150.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 5 EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
125 kW Dynamic Visionroof2026ElektrikOtomatik3.150.0002.484.602665.398
160 kW Advance2026ElektrikOtomatik3.490.0003.490.000
IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N2025ElektrikOtomatik6.205.0005.800.000405.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 6 EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)İndirim (TL)
125 kW Standart Menzil Advance2026ElektrikOtomatik3.225.0003.225.0000
160 kW Uzun Menzil Progressive2026ElektrikOtomatik3.770.0003.770.0000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 9 EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
160kW (218PS) RWD Progressive2026ElektrikOtomatik5.930.0005.930.000
226kW (307PS) AWD Calligraphy2026ElektrikOtomatik7.080.0007.080.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

TUCSON HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite2025BenzinOtomatik3.720.0003.720.000
Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı
Başlık ResmiHyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

SANTA FE HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

VersiyonModel YılıYakıtVitesListe fiyatı (TL)Kampanyalı fiyat (TL)
1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive2026BenzinOtomatik6.120.0006.120.000
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Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı
T-OTOMOBİL

Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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