Hyundai, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Tüm modellerde fiyatlar değişirken, yeni Ioniq 6’nın ÖTV dilimi yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseldi ve fiyatı 3 milyon 225 bin TL’ye çıktı. Ioniq 5’te 665 bin TL’ye, i20’de 175 bin TL’ye, Bayon’da ise 200 bin TL’ye varan indirim sunuluyor. İşte model model Hyundai Eylül 2026 fiyatları…

Hyundai’nin Eylül 2026 fiyatları belli oldu. Yeni ayda markanın modellerinde fiyat değişiklikleri yaşanırken, Ioniq 6’nın ÖTV dilimi değişti ve fiyatı 742 bin TL arttı. Buna karşılık i20, Bayon, Tucson ve Ioniq 5’te dikkat çeken indirimler uygulandı. İşte Hyundai Eylül 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

YENİ IONIQ 6 BİRKAÇ HAFTA DAYANABİLDİ

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 6 makyajlanan versiyonuyla geçtiğimiz ay Türkiye’de satışa çıktı. Lansmana özel yüzde 25 ÖTV diliminde 2.483.000 TL’den satışa sunulmuştu. Eylül ayı listesinde bir üst olan yüzde 55’lik ÖTV dilimine geçen Ioniq 6’nın fiyatı 3.225.000 TL’ye yükseldi.



Bir başka elektrikli model olan Ioniq 5’in giriş versiyonunda ise 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor.



2026 model Tucson’da 130 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 175 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 EYLÜL 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin Manuel 1.562.000 1.555.000 7.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.736.000 1.736.000 0 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.890.000 1.760.000 130.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.068.000 1.892.804 175.196

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı



HYUNDAİ İ30 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.099.000 2.099.000 i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.299.000 2.299.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı



HYUNDAİ BAYON EYLÜL 2026 FİYATLARI

Bayon Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Bayon 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.642.000 1.625.000 17.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 1.726.000 1.646.000 80.000 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.045.000 1.848.443 196.557 Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite (GSR2C & E-Call) 2026 Benzin DCT 2.192.000 2.057.000 135.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

HYUNDAİ KONA EYLÜL 2026 FİYATLARI

Kona Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2025 Benzin DCT 2.366.000 2.295.000 71.000 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.384.050 2.353.050 31.000 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.400.000 2.270.000 130.000 99 kW Advance (GSR-2-C) 2026 Elektrik Otomatik 2.450.000 2.320.000 130.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

HYUNDAİ TUCSON EYLÜL FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.592.000 90.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.577.000 2.577.000 0 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.679.000 92.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.470.000 3.340.000 130.000 Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.770.000 3.640.000 130.000 Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Comfort Sunroof 2026 Dizel DCT 2.760.000 2.760.000 0

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

INSTER EYLÜL 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik 1.595.000 1.445.000 150.000 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.845.000 1.695.000 150.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 5 EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.150.000 2.484.602 665.398 160 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.490.000 3.490.000 IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N 2025 Elektrik Otomatik 6.205.000 5.800.000 405.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 6 EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 125 kW Standart Menzil Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.225.000 3.225.000 0 160 kW Uzun Menzil Progressive 2026 Elektrik Otomatik 3.770.000 3.770.000 0

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

IONIQ 9 EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 160kW (218PS) RWD Progressive 2026 Elektrik Otomatik 5.930.000 5.930.000 226kW (307PS) AWD Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 7.080.000 7.080.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

TUCSON HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite 2025 Benzin Otomatik 3.720.000 3.720.000

Hyundai Eylül 2026 fiyatlarını güncelledi: Yeni Ioniq 6’nın fiyatı 700 bin TL arttı

SANTA FE HİBRİT EYLÜL 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2026 Benzin Otomatik 6.120.000 6.120.000

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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