Sosyal medya şovu pahalıya patladı! Kağıthane'deki magandaya 96 bin TL ceza

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İstanbul Kağıthane'de trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerlediği görüntüleri sosyal medyaya yansıyan aday sürücü Ö.K., polis ekiplerinin 'Sanal Devriye' takibinden kaçamadı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahsa toplam 96 bin lira idari para cezası kesilirken; kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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