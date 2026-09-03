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Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu

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Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu
Fotoğraf Başlığı Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Gül Onat, yeniden ameliyat masasına yattığını açıkladı. Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından “Sihirli Annem” dizisinde oynadığı “Perihan Teyze” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 73 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, tedavi sürecinde yaşadığı gelişmeleri zaman zaman sosyal medya üzerinden sevenlerine aktarıyor. Daha önce kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kestirdiğini açıklayan oyuncu, son paylaşımında ise böbrek yollarıyla ilgili yeni bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu
Başlık ResmiGül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu

BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLDU

Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, böbrek yollarında bulunan tümörlerin büyümesi nedeniyle doktorların daha önce stent taktığını belirtti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyat olduğunu ifade eden usta oyuncu, operasyonun ardından tomografi çekildiğini de aktardı.

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“BÖBREK YOLLARINDA TÜMÖRLER BÜYÜDÜ”

Tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Gül Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Usta oyuncu açıklamasında, “Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız. Bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm” ifadelerini kullandı.

Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu
Başlık ResmiGül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu

Onat’ın açıklamasında, böbrek yollarındaki tümörlerin büyümesi nedeniyle uygulanan tedavinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bilgisi de yer aldı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerinin ardından tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

“HAYAT BÖYLE, YAPACAK ŞEY YOK”

Geçirdiği operasyon ve devam eden tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Gül Onat, takipçilerine de sağlıklarını ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yaşadığı zorlu günlere rağmen hayata olumlu bakmaya çalıştığını ifade eden oyuncu, sevenlerinden gelen destek ve iyi dileklerin kendisi için önemli olduğunu da sözleriyle dile getirdi.

Gül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu
Başlık ResmiGül Onat bir kez daha ameliyat oldu! Son durumunu böyle duyurdu

Gül Onat, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin.”

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı bu son açıklama, sevenleri tarafından yakından takip edilirken, Onat’ın güçlü duruşu ve moralini korumaya yönelik sözleri de dikkat çekti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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