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DGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı DGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuç tarihine odaklandı. DGS yerleştirmelerinde son durum için ÖSYM tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle sonuç beklentileri hız kazandı. ÖSYM’nin yayımladığı resmi duyuruya göre tercih işlemleri 27 Ağustos’ta başladı ve 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Tercihleri geçerli olan adaylar arasında değerlendirme aşamasına geçilecek, sonuçlar duyurulacak.

DGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiDGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-DGS yerleştirme sonuçları için tarih vermedi. Geçen yıl DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025'te açıklanmıştı. DGS tercih sonuçlarının eylül ayının 2. haftasında paylaşılması bekleniyor.

DGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiDGS yerleştirmelerinde son durum! 2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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