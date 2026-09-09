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Spor

UEFA uyardı, olay sözleşme değişti: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belirlendi

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UEFA uyardı, olay sözleşme değişti: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belirlendi

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon futbol kamuoyunda tartışma çıkaran Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yeniden gündem oldu. UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) incelemesinin ardından milli futbolcunun maaşı ve ödeme yöntemiyle ilgili değişikliğe gidildiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin Eylül 2025'te Benfica'dan bonuslarla birlikte 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA'nın konuya ilişkin incelemesinin ardından milli futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

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222 BİN TL'DEN 4 MİLYON 750 BİN EUROYA ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre; Aktürkoğlu'na geçtiğimiz sezon kulüp tarafından yıllık 222 bin TL ücret ödendiği, UEFA'nın yaptığı uyarı sonrası oyuncunun yıllık ücretinin 4 milyon 750 bin euro şeklinde düzenlendiği belirtildi.

27 yaşındaki milli futbolcunun maaşının bundan sonraki süreçte doğrudan Fenerbahçe Kulübü tarafından ödeneceği aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 8 maçta 511 dakika süre aldı.
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu, bu sezon 8 maçta 511 dakika süre aldı.

HAKAN SAFİ DETAYI

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından eski yönetici Hakan Safi'nin şirketi üzerinden yapılan özel imza hakkı sözleşmesi kapsamında maaşın karşılandığı açıklanmıştı. Son düzenlemeyle birlikte bu uygulama ortadan kalkmış oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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