Suriye'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir mühimmat deposunda sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Suriye'nin İdlib ilindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki incelemeler sürüyor.
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