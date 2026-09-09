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Ekonomi

Okul servisi ücretleri 93 bin lirayı aşıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni tarife

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Okul servisi ücretleri 93 bin lirayı aşıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni tarife
Fotoğraf Başlığı Okul servisi ücretleri 93 bin lirayı aşıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni tarife

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servis ücretlerindeki zam oranları belli oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında servis ücretlerine Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35, İstanbul'da ise yüzde 10 artış yapıldı. Üç büyük ilde servis ücretleri mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında değişiyor.

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Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu. Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı.

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İSTANBUL'DA EN UZUN MESAFE 93 BİN LİRAYI AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, kentteki okul servis ücretleri yıllık 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira, 1-3 kilometrede 42 bin 804 lira, 3-5 kilometrede 46 bin 258 lira, 5-7 kilometrede 48 bin 249 lira, 7-9 kilometrede 50 bin 868 lira, 9-11 kilometrede 58 bin 923 lira, 11-13 kilometrede 67 bin 822 lira, 13-15 kilometrede 71 bin 239 lira, 15-17 kilometrede 76 bin 899 lira, 17-19 kilometrede 81 bin 304 lira, 19-21 kilometrede 86 bin 515 lira, 21-23 kilometrede 90 bin 112 lira, 23-25 kilometrede 93 bin 610 lira olarak belirlendi.

Okul servisi ücretleri 93 bin lirayı aşıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni tarife
Başlık ResmiOkul servisi ücretleri 93 bin lirayı aşıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni tarife

BAŞKENT VE İZMİR'DEKİ ÜCRETLER

Başkentte ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 lira, 3-6 kilometrede 30 bin 155 lira, 6-10 kilometrede 34 bin 785 lira, 10-15 kilometrede 40 bin 432 lira, 15 kilometreyi aşan her kilometre için de 527 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis taşımacılığı ücret tarifesi Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu servis ücreti, 0-3 kilometrede 32 bin 850 lira, 4-6 kilometrede 40 bin 50 lira, 7-10 kilometrede 43 bin 20 lira, 11-15 kilometrede 50 bin 940 lira, 16-20 kilometrede 61 bin 110 lira, 21-25 kilometrede 67 bin 950 lira, 26-30 kilometrede 74 bin 880 lira, 31-35 kilometrede 78 bin 480 lira, 36-40 kilometrede 83 bin 250 lira oldu.

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"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ, SEZONU BİTİRECEĞİZ"

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, ülke genelindeki büyük şehirlerde servis ücretlerinde yüzde 35 ile 40 arasında bir artış olduğuna dikkati çekti.

Aktürk, "İstanbul'da yüzde 10 artış yapıldı ama bu ilimizdeki servis ücretlerinde 2026 yılı içinde yüzde 40'lık ara bir artış olmuştu. Ankara'da yeni öğretim yılı içinde yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 servis ücretlerinde artış yapıldı. Türkiye'de illerimize baktığımızda en düşük servis ücretinin Ankara'da olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Giderlerdeki artış nedeniyle Ankara'daki servis ücretlerinin yüzde 60 artırılmasını talep ettiklerini dile getiren Aktürk, önce yüzde 40 zam üzerine bir anlaşma sağladıklarını fakat Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin son kararıyla yüzde 25,49 artış yapıldığını söyledi.

Aktürk, Ankara'da korsan servislere yönelik denetim yapıldığını da belirterek, bu kapsamda denetleme yapan kurumlara teşekkür etti.

Servislere yönelik anlaşmaların yıllık yapıldığına işaret eden Aktürk, "Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı servis esnafı için zor bir yıl olacak ama bizler Ahi Evran kültürüyle yetişmiş bir esnaf topluluğuyuz. Başladığımız işi yarı yolda bırakmayız, sezonu bitireceğiz." dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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