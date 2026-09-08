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T-Otomobil

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

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Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

Çinli ticari araç markası Ultrand, T08 pick-up ve X5 kamyonet modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. 870 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modellerden T08; otomatik şanzıman, 4x4 seçeneği ve 1.100 kilogramlık taşıma kapasitesiyle öne çıkarken, X5 şehir içi taşımacılık ve esnafa yönelik geliştirildi. Markanın Türkiye’de satış, servis ve garanti süreçlerini Uzak Doğu Ticari Araçlar A.Ş. yürütecek.

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Türkiye ticari araç pazarına yeni bir Çinli marka daha katıldı. Uzak Doğu Ticari Araçlar A.Ş. tarafından temsil edilen Ultrand, ilk aşamada iki farklı kullanıcı grubuna hitap eden T08 ve X5 modellerini satışa sundu.

T08, çift kabinli yapısı, otomatik şanzımanı ve 4x4 seçeneğiyle geleneksel pick-up kullanıcılarını hedefliyor. Daha küçük ve uygun fiyatlı X5 ise esnaf, şehir içi dağıtım şirketleri ve açık kasalı bir iş aracına ihtiyaç duyan işletmeler için getirildi.

Ultrand’ın Türkiye’deki satış, servis, yedek parça ve garanti süreçleri distribütör Uzak Doğu Ticari Araçlar A.Ş. tarafından yürütülecek.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

870 BİN TL’LİK FİYAT

Ultrand’ın resmî fiyat listesine göre X5 Tek Kabin’in tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 870 bin TL olarak belirlendi.

T08 4x2 Trail’in siyah döşemeli versiyonu 1.990.000 bin TL’den satılıyor. Aynı aracın taba iç döşemeli seçeneğinde fiyat 2. 150.000 TL’ye yükseliyor. Dört tekerlekten çekişli T08 Mountain’ın fiyatı ise 3. 250.000 TL olarak açıklandı.

T08
Başlık ResmiT08

ULTRAND T08 OTOMATİK ŞANZIMANLA GELİYOR

Ultrand T08, beş kişilik ve çift kabinli bir pick-up olarak konumlandırılıyor. Araçta 2.298 cc hacminde, turbo beslemeli dört silindirli dizel motor bulunuyor.

Euro 6e emisyon standardını karşılayan motor 160 HP güç ve 1.500-2.500 devir aralığında 420 Nm tork üretiyor. Güç aktarımı tüm versiyonlarda ZF üretimi sekiz ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla gerçekleştiriliyor.

T08
Başlık ResmiT08

Model arkadan itişli 4x2 ve dört tekerlekten çekişli 4x4 seçenekleriyle satın alınabiliyor. Her iki versiyonda da merdiven tipi şasi, ön tarafta bağımsız çift salıncaklı süspansiyon ve arka tarafta yaprak yaylar kullanılıyor.

Ultrand’ın açıkladığı WLTP karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 9,8 litre. Araçta 80 litrelik yakıt ve 10 litrelik AdBlue deposu bulunuyor.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

ARAZİ DONANIMLI MOUNTAİN

T08’in 4x4 Mountain versiyonunda BorgWarner BW 47-39 transfer kutusu görev yapıyor. Ön ve arka elektronik diferansiyel kilitleriyle desteklenen sistem, zorlu zeminlerde dört tekerleğe aktarılan gücün daha etkili kullanılmasını amaçlıyor.

T08 yüksüz durumda 220 milimetre yerden yüksekliğe sahip. Yaklaşma açısı 34 derece, ayrılma açısı ise 29 derece olarak açıklanıyor. Araç 265/60 R18 ölçüsünde All Terrain lastiklerle geliyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonda ayrıca çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar ve altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Ultrand T08, 5.610 milimetrelik uzunluğuyla oldukça büyük bir pick-up. Gövde genişliği 1.920 milimetre, dingil mesafesi ise 3.510 milimetre olarak veriliyor.

Arka yükleme alanı 1.810 milimetre uzunluğa, 1.620 milimetre genişliğe ve 515 milimetre derinliğe sahip. Modelin açıklanan taşıma kapasitesi 1.100 kilogram.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

KABİNDE 15,6 İNÇLİK EKRAN BULUNUYOR

Ultrand, T08’in orta konsolunda 15,6 inçlik dikey dokunmatik multimedya ekranı, sürücünün önünde ise 9,2 inçlik LCD gösterge paneli yer alıyor.

Kablosuz Apple CarPlay, kablosuz telefon şarjı, uzaktan yazılım güncellemesi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemleri sunuluyor. Otomatik klima, elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu ve elektrikli katlanabilen yan aynalar da donanıma göre standart olarak geliyor.

Park sırasında 360 derece çevre görüş sistemi, ön ve arka sensörler ile aracın altındaki zemini ekranda gösteren “şeffaf şasi” görünümünden yararlanılabiliyor.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

ULTRAND X5 ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIĞA ODAKLANIYOR

Serinin en uygun fiyatlı modeli X5, iki kişilik tek kabine ve üç taraftan açılabilen açık yük kasasına sahip.

X5’te 1.298 cc hacminde benzinli motor görev yapıyor. Motor 85 HP güç ve 113 Nm tork üretiyor. Aktarma sistemi beş ileri manuel şanzıman ve arkadan itişten oluşuyor.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

Azami hızı 105 km/s olarak açıklanan X5’in LPG veya CNG ile çalışmasını sağlayan Bifuel ECO dönüşüm sistemi isteğe bağlı olarak sunuluyor.

X5’in gövdesi 4.870 milimetre uzunluğa, 1.710 milimetre genişliğe ve 1.980 milimetre yüksekliğe sahip. Dingil mesafesi 3.080 milimetre olan aracın dönüş çapı 12 metrenin altında tutulmuş.

Çift hava yastığı, ABS ve elektronik denge kontrolü X5’in güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Elektrikli direksiyon ve 50 litrelik yakıt deposu da standart olarak sunuluyor.

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Başlık ResmiFiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı

DÖRT YIL VEYA 150 BİN KİLOMETRE EKSTRA GARANTİ

Ultrand, Türkiye’de satışa sunduğu T08 ve X5 modelleri için dört yıl veya 150 bin kilometre garanti açıklıyor. Satış sonrası işlemler için ortak bir çağrı merkezi de oluşturulmuş durumda.

ModelVersiyonİç DöşemeDonanımModel YılıTavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı
T084x2SiyahTrail20261.990.000 TL
T084x2TabaTrail20262.150.000 TL
T084x4Siyah/TabaMountain20263.250.000 TL
X5Tek KabinSiyah2026870.000 TL
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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