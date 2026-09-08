Boşanma davası çıkışında sopalı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı var
Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile adliye önünde birbirine girdi. Silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda; iddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aile, Adana Adliyesi'nde boşanma davasından çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
SOPA VE SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜLER
Adliye önünde başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar 2 otomobil, 1 motosikletle bölgeden uzaklaştı. Bulvar üzerinde tekrardan duran taraflar, bu seferde tabanca, döner bıçağı ve sopalarla birbirine girdi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kavgada Cebrail Timi tabancayla vurularak hayatını kaybederken 5 kişiyse vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.
BAGAJDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Öte yandan, araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajını açtığında çok sayıda bıçak ve sopayla karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.