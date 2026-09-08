Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile adliye önünde birbirine girdi. Silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda; iddiaya göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aile, Adana Adliyesi'nde boşanma davasından çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

SOPA VE SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜLER

Adliye önünde başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar 2 otomobil, 1 motosikletle bölgeden uzaklaştı. Bulvar üzerinde tekrardan duran taraflar, bu seferde tabanca, döner bıçağı ve sopalarla birbirine girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kavgada Cebrail Timi tabancayla vurularak hayatını kaybederken 5 kişiyse vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Boşanma davası çıkışında sopalı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı var

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

Boşanma davası çıkışında sopalı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı var

BAGAJDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan, araçlarda inceleme yapan polis ekipleri, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajını açtığında çok sayıda bıçak ve sopayla karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma davası çıkışında sopalı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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