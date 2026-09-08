Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç’ın cansız bedeni, kız arkadaşı tarafından Kağıthane’deki evinde bulundu. Ölümünün ardından İstanbul’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenen isim, cenazesinin Ankara’ya gönderilmesinin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç’ın cenazesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı. Ben onun ağabeyiyim. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Seksenler”, “Söz” ve “Kuruluş Osman” gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Yaklaşık iki gündür kendisinden haber alınamayan 1975 doğumlu oyuncu, evinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

KIZ ARKADAŞI EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Kılıç’tan uzun süre haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek oyuncunun evine gitti. Eve giren Özlem E., Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde oyuncunun göz çevresi, kolları ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Vücudunda kesi, açık yara veya belirgin darp izine rastlanmadı.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

LENF KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Polisin ifadesine başvurduğu Özlem E., Kılıç’ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğünü söyledi. Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamadığını belirten Özlem E., bunun üzerine oyuncunun evine gittiğini ifade etti.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

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ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’da hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Kılıç’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Oyuncunun cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

"ÇOK ÜZGÜNÜM, HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Kılıç’ın cenazesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

Kılıç’ın cenazesine Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları, rol arkadaşları, tiyatrocular ve diğer oyuncular katıldı.

Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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