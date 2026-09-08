Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs başvurularına çevrildi. Eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru takvimine ilişkin duyuruları bekliyor. Belirlenecek tarihler arasında başvurularını yapabilecek olan adaylar, süreçle ilgili gelişmeleri resmî internet sitesi üzerinden takip edebiliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru takvimi açıklandı mı?

Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşme hakkı kazanan öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler, GSB'nin açıklayacağı başvuru takvimini bekliyor. Mali destek almak isteyen öğrenciler açısından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yeni eğitim döneminin başlıca gündem başlıkları arasında bulunuyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz başvuru tarihlerini açıklamadı ancak önceki yılların takvimleri ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK 2026 burs başvuruları ne zaman? Gözler yeni dönem burs başvuru takviminde

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

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