UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray'ın Avrupa maçları da futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı takımın lig aşamasında Barcelona ile RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşma için şimdiden bilet heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak merak edilirken büyük karşılaşma için nefesler tutuldu.

Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev mücadele 13 Ekim 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın tarihi kesinleşirken, bilet satışı için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Barcelona maç biletleri için kesin satış tarihi açıklanmadı. Mevcut bilgilere göre biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa sunulması bekleniyor.

Daha önceki satış tarihilerine göre Galatasaray-Barcelona maç biletlerinin 6 Ekim'de satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Kesin tarih için Galatasaray'ın resmi açıklaması beklenecek.

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım başladı

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona'yı İstanbul'da ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Barcelona maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına geri sayım başladı

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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