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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Sporting-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçında!

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Sporting-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçında!
Fotoğraf Başlığı Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması başlıyor. Yeni formatın uygulanacağı lig aşamasında takımlar toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği lig maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak merak edilirken şimdi ise gözler Sporting-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçlarına çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündemde. Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk hafta karşılaşmalarında Avrupa'nın güçlü takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Sporting ile mücadele ederken Fenerbahçe'nin rakibi ise Roma olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz'de Sporting'in karşısına çıkacak. 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sporting-Galatasaray karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe ise ilk hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı İstanbul'da ağırlayacak. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.45'te çalacak. Fenerbahçe-Roma maçı da TRT 1'den şifresiz izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Sporting-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçında!
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Sporting-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma maçında!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

8 Eylül Salı

19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya) Tabii Spor

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere) Tabii Spor 1

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabii Spor 2

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabii Spor

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere) Tabii Spor 1

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya) Tabii Spor 3

9 Eylül Çarşamba

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda) Tabii Spor

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç) Tabii Spor 1

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) Tabii Spor 2

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 1

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray TRT 1

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Tabii Spor

10 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya) TRT 1

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Tabii Spor

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa) Tabii Spor 3

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan) Tabii Spor 1

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç) Tabii Spor

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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