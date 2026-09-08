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Yaşam

"DUR" tabelasına çarptı! Öfkesini bakın nasıl çıkardı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarpan sürücü, kazanın ardından tabelayı yerinden sökmeye çalıştı.

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, yol kenarında bulunan "DUR" tabelasına çarptı.

"DUR" tabelasına çarptı! Öfkesini bakın nasıl çıkardı
Başlık Resmi"DUR" tabelasına çarptı! Öfkesini bakın nasıl çıkardı

ÖFKESİNİ TABELADAN ÇIKARDI

Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü, bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı.

Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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