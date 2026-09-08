Erzincan'da Güven Bilyay isimli vatandaşın dondurmacıda tattığı aronya dondurması, kendisini aronya yetiştiriciliğine yönlendirdi. Günde 20-25 kilogram aronya topladığını belirten Bilyay, "Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor." dedi.

Erzincan'da sıcak havadan bunalan Güven Bilyay'ın dondurmacıda tattığı bir kepçe aronya dondurması hayatını değiştirdi.

Kentte aronya üretimi yapan Bilyay, sıcak bir günde dondurmacıda gördüğü aronya dondurmasını merak ederek tattığını, beğenmesinin ardından meyveyle ilgili araştırma yapmaya başladığını ifade etti.

Araştırmaları sonucunda Erzincan'ın ikliminin aronya yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirleyen Bilyay, bahçe kurmaya karar verdi. Bilyay, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bir kepçe dondurma aldık, mevzu buralara kadar geldi. Demek ki 2 kepçe alsaydık daha ne yapardık?"

Aronya yetiştiriciliğine başlamaya karar verdikten sonra çalışmalara başladığını ifade eden Bilyay, "Baktım Erzincan iklimi buna uygun. Ben de bu işi yaparım. Bismillah dedik. Sonuçta 3'üncü yılın sonunda bu aronyaları yetiştirdik." diye konuştu.

Dondurmacıda tadına baktı, hayatı değişti! 35 gramı insan vücuduna yetiyor

"35 GRAMI GÜNLÜK İNSAN VÜCUDUNUN İHTİYACINI KARŞILIYOR"

Aronyanın antioksidan içeriğinin yüksek olduğuna dikkati çeken Bilyay, meyvenin çeşitli faydaları bulunduğunu ifade etti. Bilyay, "Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bilimsel olarak araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış. Bizim uydurmamız değil." dedi.

Güven Bilyay

GÜNLÜK 20-25 KİLOGRAM TOPLUYOR

Bahçesinden siparişlere göre günlük 20-25 kilogram aronya topladığını belirten Bilyay, vatandaşları aronya bahçesine davet etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası