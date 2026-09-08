Kayseri'de yolun ortasında aracının içinde sızan alkollü sürücü polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle uyandırıldı. Ekipleri görünce ne olduğunu anlayamayan sürücü yeniden uyumaya çalıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 25 bin TL idari para cezası yazılarak 6 ay ehliyetine el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.K. isimli şahıs, yolun ortasında otomobilinin içinde uyuyakaldı.

Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

ARACI SALLAYARAK UYANDIRDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu otomobil sallanarak sürücü uyandırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Karşısında ekipleri gören M.K. ne olduğunu anlamayarak, yeniden uyumaya çalıştı. Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

CEZAYLA KENDİNE GELDİ

M.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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