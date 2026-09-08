Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

Kayseri'de yolun ortasında aracının içinde sızan alkollü sürücü polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle uyandırıldı. Ekipleri görünce ne olduğunu anlayamayan sürücü yeniden uyumaya çalıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 25 bin TL idari para cezası yazılarak 6 ay ehliyetine el konuldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.K. isimli şahıs, yolun ortasında otomobilinin içinde uyuyakaldı.

Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı
Başlık ResmiKayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

ARACI SALLAYARAK UYANDIRDILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu otomobil sallanarak sürücü uyandırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Karşısında ekipleri gören M.K. ne olduğunu anlamayarak, yeniden uyumaya çalıştı. Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı
Başlık ResmiKayseri'de ilginç görüntü! Yolun ortasında araçta uyuyakaldı, cezayla uyandı

CEZAYLA KENDİNE GELDİ

M.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
SEÇİM ANKETLERİ NASIL GİDİYOR?
Cevapların dağılımı, ileriye dönük ipuçları
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
YARDIMLARI ÇÜRÜTTÜLER
Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
ÖZBEK'TEN TFF'YE BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'dan buzları eriten ziyaret
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK!
Asya, Avrupa, Afrika koridorları birleşecek
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI
Skandal isimden Netanyahu'ya çağrı
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
YEDİĞİ CEZA KENDİNE GETİRDİ
Yolun ortasında araçta uyuyakaldı
KAZAN KAYNIYOR!
KAZAN KAYNIYOR!
Kartal'ın koltuğu 3 maça bağlı!
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
DÜNYANIN BÜYÜK HESAPLAŞMASI
ABD, Rusya ve İngiltere'nin planı ne?
BİR DE ASKERİ TÖREN YAPTILAR!
BİR DE ASKERİ TÖREN YAPTILAR!
8 bin kişinin katili 'Bosna Kasabı' gömüldü
SALAH'A HOCA ARANIYOR
SALAH'A HOCA ARANIYOR
Hem tabela yapıyor hem keyif veriyor
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE
Emekliler için dikkat çeken 2027 mesajı
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Trump'ın son hamlesi ABD'yi karıştırdı!
TANJU ÖZCAN BAYILDI
TANJU ÖZCAN BAYILDI
Hakim karşısında çarpıcı sözler: İnsafınıza bırakıyorum
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
İŞTE PLANLANAN STAT
İŞTE PLANLANAN STAT
Beşiktaş'ın Hapoel maçı İstanbul'dan alındı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'ın paylaştığı harita tepki çekti!
Trump'ın paylaştığı harita tepki çekti!
Kaydet
İsrailli skandal isim şimdi de İngiltere'ye sardı! Netanyahu'ya çağrı yaptı
İsrailli skandal isim şimdi de İngiltere'ye sardı!
Kaydet
Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi
Antalya'da orman yangını giderek yayılıyor! Bölgedeki evler tahliye edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.