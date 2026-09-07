Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Canlı yayında dehşet! Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Lübnan'ın Nebatiye kenti çevresinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sırasında canlı yayında olan Al-Manar muhabiri Ali Shabib yaralandı. Saldırı anı kameraya yansırken, Shabib hastaneye kaldırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, Nebatiye çevresinde görev yapan bir gazeteci saldırının hedefi oldu.

Hizbullah bağlantılı Al-Manar televizyonunun muhabiri Ali Shabib, bölgede gelişmeleri aktardığı sırada İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının ortasında kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan
DÜNYA

İsrail ateşkes dinlemiyor! Lübnan'da peş peşe patlamalar

YAYIN ANİDEN KESİLDİ

Canlı yayın sırasında meydana gelen patlamayla birlikte kamera sarsılırken, yayın aniden kesildi. Saldırı sırasında yaralanan Shabib'in olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
ALTINA HÜCUM ETTİLER
ALTINA HÜCUM ETTİLER
Hükümet 'almayın' dedi, halk dinlemedi
‎
CANLI YAYINDA DEHŞET
CANLI YAYINDA DEHŞET
Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"
F.Bahçe'nin eski yıldızından Batrakov'a övgü
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
2 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Edirne Belediye Meclisi karıştı! Sözlü tartışma kavgaya döndü
Edirne Belediye Meclisi karıştı!
Kaydet
Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı
Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı
Kaydet
Müstehcenlik soruşturmasında 184 hesaba erişim engeli
Müstehcenlik soruşturmasında 184 hesaba erişim engeli
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.