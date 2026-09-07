Canlı yayında dehşet! Lübnanlı muhabir İsrail saldırısının hedefi oldu
Lübnan'ın Nebatiye kenti çevresinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sırasında canlı yayında olan Al-Manar muhabiri Ali Shabib yaralandı. Saldırı anı kameraya yansırken, Shabib hastaneye kaldırıldı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, Nebatiye çevresinde görev yapan bir gazeteci saldırının hedefi oldu.
Hizbullah bağlantılı Al-Manar televizyonunun muhabiri Ali Shabib, bölgede gelişmeleri aktardığı sırada İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının ortasında kaldı.
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YAYIN ANİDEN KESİLDİ
Canlı yayın sırasında meydana gelen patlamayla birlikte kamera sarsılırken, yayın aniden kesildi. Saldırı sırasında yaralanan Shabib'in olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.