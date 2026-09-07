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Spor

Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı

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Kayserispor, 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 3-0 yendi.

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Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Seferi’nin orta alandan defansın arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Daniel Moreno kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk’in içeri attığı pasa iyi vuramayan Camara’nın pası Moreno'nun önüne düştü. Oyuncu kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Esenler Erokspor - Kayserispor
Başlık ResmiEsenler Erokspor - Kayserispor

40. dakikada sağ kanattan Camara’nın içeri yaptığı ortada Seferi’nin kafa vuruşunu kaleci Erdem çizgiden çıkardı.

43. dakikada Kanga’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye attığı şutu kaleci Gökhan köşeden çıkardı.

56. dakikada Mikail’in orta alandan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Faye, ceza sahası ön çizgisinde topu kontrol eden Gökhan’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Pozisyonla alakalı VAR’dan gelen inceleme tavsiyesi için monitöre giden hakem Ali Yılmaz sarı kartı iptal ederek Faye’ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Moreno’nun pasıyla topla buluşan Seferi'nin ceza sahası sol çaprazdan verdiği pas savunmadan dönerek tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer (Furkan Orak dk. 46), Bahadır Öztürk, Luccas Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk.46), Guelor Kanga, Mikail Okyar (Onur Ulaş dk. 66), Mame Mor Faye, Muhamed Buljubasic (Nicolas Janvier dk. 46), Yusuf Erdoğan (Altin Zeqiri dk. 74), Braian Samudio
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Muhammet Demir, Ferhat Yazgan, Yusuf Arda Özyurt, Burak Çoban
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Jemal Tabidze, Cenk Şen, Mamadi Camara (Murat Cem Akpınar dk. 70), Görkem Sağlam (Oğulcan Çağlayan dk. 70), Sinan Kurt (Marco Dulca dk. 87), Taulant Seferi (Ataol Taylan Karapınar dk. 83), Florent Hasani (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Daniel Moreno
Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Mert Göckan, Joshua Brenet, Kayra Cihan, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Daniel Moreno (dk. 17 ve 33), Taulant Seferi (dk. 68) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Faye (dk. 57) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Enes Alıç, Zeqiri (Esenler Erokspor), Camara, Taulant Seferi, Ensar Kemaloğlu, Semih Güler (Kayserispor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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