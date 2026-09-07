Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Moskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre

Rusya-Almanya arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Moskova, Rusya Başkonsolosluğunu kapatma kararı alan Berlin'e aynı şekilde karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatacaklarını bildirip diplomatlara 11 gün süre tanıdı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos günü üstünde patlayıcı düzeneği olan İHA bulundu. Almanya hükûmeti, soruşturmada elde edilen delillerin Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıkladı. Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak. Bu adımlara Moskova'dan tepki gecikmedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyayı endişelendiren sözler! Rusya, Almanya
DÜNYA

Dünyayı endişelendiren sözler! Rusya, Almanya'ya meydan okudu: Gerçek bir savaşın başlangıcı

LAVROV: ALMANYA İLE SAVAŞ BAŞLADI

Berlin'i açık açık tehdit eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "İşin aslını araştırmadan suçu bize attılar. Bu, gerçek bir savaşın başlangıcı. Başkonsolozluğumuzu ve Rus Evi'ni kapatma kararı aldılar. II. Dünya Savaşı'ndan önce de benzer davranışlar sergilemişlerdi. Onlar, yine savaş istiyor. Biraz tarihten ders çıkarsınlar" dedi. Lavrov'un bu sert sözleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldı.

Moskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre
Başlık ResmiMoskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre

"DERHAL RUSYA'YI TERK EDİN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Başkonsolosluk, faaliyetlerini 18 Eylül'e kadar sonlandırmalı, çalışanları da Rus topraklarını terk etmeli. Goethe Enstitüsünün Rusya'daki merkezleri de faaliyetlerini sonlandırmalı. Merkez çalışanlarının 13 Eylül'e kadar Rusya'dan ayrılmaları gerekiyor. Berlin ikili ilişkilerde yeniden gerginliği tetikledi. Alman hükûmeti, ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu.


Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
‎
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
ALMANLARA 11 GÜN SÜRE
Moskova-Berlin cephesi kızışıyor!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
2 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Genç polisin ölümünde kahreden detay! Yol kenarında yaralı halde bulmuştu...
Genç polisin ölümünde kahreden detay!
Kaydet
Mourinho, Arda Güler kararını açıkladı:
Arda kararını açıkladı: "Üçü birden sahada olmayacak"
Kaydet
Asker eğlencesinde silah sıkan şüpheliye acımadılar! 12 bin lira ceza ve adli işlem
Asker eğlencesinde silah sıkan şüpheliye acımadılar! 12 bin lira ceza ve adli işlem
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.