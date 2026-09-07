Rusya-Almanya arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Moskova, Rusya Başkonsolosluğunu kapatma kararı alan Berlin'e aynı şekilde karşılık verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun kapatacaklarını bildirip diplomatlara 11 gün süre tanıdı.

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos günü üstünde patlayıcı düzeneği olan İHA bulundu. Almanya hükûmeti, soruşturmada elde edilen delillerin Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıkladı. Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak. Bu adımlara Moskova'dan tepki gecikmedi.

LAVROV: ALMANYA İLE SAVAŞ BAŞLADI

Berlin'i açık açık tehdit eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "İşin aslını araştırmadan suçu bize attılar. Bu, gerçek bir savaşın başlangıcı. Başkonsolozluğumuzu ve Rus Evi'ni kapatma kararı aldılar. II. Dünya Savaşı'ndan önce de benzer davranışlar sergilemişlerdi. Onlar, yine savaş istiyor. Biraz tarihten ders çıkarsınlar" dedi. Lavrov'un bu sert sözleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldı.

Moskova-Berlin cephesi kızışıyor! Rusya'dan Almanlara 11 gün süre

"DERHAL RUSYA'YI TERK EDİN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Başkonsolosluk, faaliyetlerini 18 Eylül'e kadar sonlandırmalı, çalışanları da Rus topraklarını terk etmeli. Goethe Enstitüsünün Rusya'daki merkezleri de faaliyetlerini sonlandırmalı. Merkez çalışanlarının 13 Eylül'e kadar Rusya'dan ayrılmaları gerekiyor. Berlin ikili ilişkilerde yeniden gerginliği tetikledi. Alman hükûmeti, ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu.





| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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