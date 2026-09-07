Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Genç polisin ölümünde kahreden detay! Yol kenarında yaralı halde bulmuştu...

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Genç polisin ölümünde kahreden detay! Yol kenarında yaralı halde bulmuştu...

Elazığ’da yol kenarında ağır yaralı halde bulunan 34 yaşındaki polis memuru Mert Ozan Şindi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Şindi’ye çarparak kaçtığı belirlenen araç ve sürücüsü tespit edildi. Gözaltına alınan 58 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Olay, 2 gün önce Palu ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Ozan Şindi (34) yaralı ve bilinci kapalı bir şekilde yol kenarında bulundu.

Genç polisin ölümünde kahreden detay! Yol kenarında yaralı halde bulmuştu...
Başlık ResmiGenç polisin ölümünde kahreden detay! Yol kenarında yaralı halde bulmuştu...

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şindi, Palu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şindi, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul Esenyurt
3. SAYFA

İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında silahlı saldırı! Korsan taksici, polisi şehit etti

GERÇEĞİ JANDARMA EKİPLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın aydınlatılmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde tampon, far, dikiz aynası gibi araç parçaları olduğu görüldü. Bir aracın çarptığı üzerinde duran ekipler, yerde bulunan parçalardan kaçan aracın marka ve modelini belirledi. KGYS kayıtlarının geriye dönük incelenmesi sonucunda 23 AAF 965 plakalı araç tespit edildi. Aracın Kovancılar ilçesi Kapıaçmaz Mahallesi'ndeki bir ikametin önünde park halinde olduğu, sağ ön far, tampon ve dikiz aynasının hasarlı olduğu belirlendi.

58 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Ardından araç sahibi F.U. (58) yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
İSTANBULLULARA ÇİFTE MÜJDE
Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiriyor
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
‎
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
İKİ ŞEHİRDE ORMAN YANGINI!
2 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
ŞAMPİYONU ŞİMDİDEN AÇIKLADI!
Eski yıldız dev derbiyi yorumladı
O ANLAR KAMERADA!
O ANLAR KAMERADA!
3 yaşındaki Elif böyle hayattan koparıldı
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
"Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mourinho, Arda Güler kararını açıkladı:
Arda kararını açıkladı: "Üçü birden sahada olmayacak"
Kaydet
Asker eğlencesinde silah sıkan şüpheliye acımadılar! 12 bin lira ceza ve adli işlem
Asker eğlencesinde silah sıkan şüpheliye acımadılar! 12 bin lira ceza ve adli işlem
Kaydet
ÖZEL | Tolgay Arslan derbiyi yorumladı: Beşiktaş hak etti, Fenerbahçe hâlâ favori
"Beşiktaş hak etti, Fenerbahçe hâlâ favori"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.