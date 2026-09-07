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"Bu olay bitti, artık çok az kaldı!" Gülistan Doku'nun ablası TGRT Haber'e konuştu

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Firari şüpheli Umut Altaş’ın FBI’a verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye’ye ulaşmasının ardından Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doku, “Bu olay bitti, artık çok az kaldı” diyerek Gülistan’ın bulunacağına inandığını söyledi.

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Firari şüpheli Umut Altaş’ın FBI’a verdiği 34 sayfalık ifadenin Türkiye’ye ulaşmasının ardından Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaş’ın ifadesinin önemli bir delil olduğunu belirten Doku, “Bu olay bitti, artık çok az kaldı” diyerek Gülistan’ın bulunacağına olan inancını yineledi.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuştu.
Başlık ResmiGülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, TGRT Haber'e konuştu.

“UMUT ALTAŞ OLAY ANINDA ORADAYDI”

Aygül Doku, Umut Altaş’ın FBI’a verdiği ifadede yer alan anlatımların kendileri açısından tamamen yeni olmadığını söyledi. Doku, Altaş’ın daha önce olayla ilgili çeşitli bilgiler verdiğini ancak ilk kez kendisini de olayın içerisine dahil ettiğini belirtti.

Altaş’ın olay anında orada olduğunun uzun süredir bilindiğini savunan Doku, “Sadece Umut Altaş bunu itiraf etti. FBI’a itiraf etti ve bu da artık çok önemli bir delil olarak dosyamıza girdi” ifadelerini kullandı.

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“GÜLİSTAN’IN YERİNİ BİLENLER VAR”

FBI ifadesinde cesedin gömüldüğü yerle ilgili bazı bölgelerin işaret edilmesine ilişkin de konuşan Aygül Doku, Umut Altaş’ın Gülistan’ın gömüldüğü yeri bilmediğini öne sürdü ve “Umut gömüldüğü yeri bilmiyor. Bilse zaten şimdi çoktan da söylemişti” dedi.

Gülistan’ın nerede olduğunu bildiğini iddia ettiği bazı kişiler olduğunu söyleyen Doku, Şükrü Eroğlu ve Fatih Özmen’in bu konuda bilgi sahibi olduğunu ileri sürdü. Doku ayrıca söz konusu kişilerin mal varlıklarının incelenmesi gerektiğini savundu.

Bu ifadelerin Aygül Doku’nun iddiaları olduğu ve söz konusu kişilere ilişkin suçlamaların kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediği belirtildi.

Mustafa Türkay Sonel - Gülistan Doku
Başlık ResmiMustafa Türkay Sonel - Gülistan Doku

“BU OLAY BİTTİ, ARTIK ÇOK AZ KALDI”

Soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin umutlu olduğunu dile getiren Aygül Doku, devlet kurumlarının ve savcıların çalışmalarına dikkat çekti.

“Devlet basit bir mekanizma değil. Yeter ki ben çözeyim desin” diyen Doku, Gülistan’ın bulunacağına inandığını söyledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) ve soruşturma kapsamında görev yapan ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Doku, “Hikâyenin sonunda biz Gülistan’a ulaşmadık diyebilmeyi siz bekliyor musunuz? Biz aile olarak beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Umut Altaş
Başlık ResmiUmut Altaş

“BAGAJINA TAŞIDIK” İTİRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Aygül Doku, Umut Altaş’ın FBI ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden birinin, Gülistan’ın cesedinin araç bagajına taşınmasına ilişkin anlatım olduğunu söyledi.

Altaş’ın, “Gülistan’ı benle katil Mustafa Türkay Sonel’le birlikte bagaja taşıdık” şeklinde ifade verdiğini belirten Doku, bunun soruşturma açısından çok önemli bir anlatım olduğunu savundu.

Dünkü gelişmede Türkiye’ye ulaşan 34 sayfalık FBI tutanağında da Altaş’ın, Gülistan Doku’nun araç içerisinde vurulduğunu gördüğünü ve ardından cesedin bagaja taşınmasına yardım ettiğini öne sürdüğü aktarılmıştı.

Bu olay bitti, artık çok az kaldı! Gülistan Dokunun ablası TGRT Habere konuştu
Başlık ResmiBu olay bitti, artık çok az kaldı! Gülistan Dokunun ablası TGRT Habere konuştu

“KAMERALARI KONTROL ETMEK İÇİN GERİ DÖNDÜLER”

Aygül Doku, Altaş’ın olay sonrasında yeniden köprü bölgesine gidildiğine ilişkin anlatımına da dikkat çekti.

Doku, olaydan sonra kamera kayıtlarının kontrol edilmesi amacıyla aynı bölgeye yeniden gidildiğini öne sürerek, bu iddiaların soruşturma açısından önem taşıdığını belirtti.

Altaş’ın FBI ifadesinde de olayın ardından Mustafa Türkay Sonel ile birlikte köprü bölgesine geri döndüklerini ve kameralarla ilgili kontrol yaptıklarını söylediği aktarılmıştı.

Gülistan Doku
Başlık ResmiGülistan Doku

"ARTIK BİTMESİ GEREKİYOR"

Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden 6 yılı aşkın süre geçtiğini hatırlatan Aygül Doku, aile olarak tek amaçlarının Gülistan’a ulaşmak ve olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi olduğunu söyledi.

“Bu olay bitmiştir. Sadece biraz uzaması artık bitmesi gerekiyor” diyen Doku, yaşananların yalnızca kendi ailesinin meselesi olmadığını vurguladı.

Doku, “Gülistan sadece bizim meselemiz değil, Doku ailesinin meselesi değil, bütün ülkemizin meselesi oldu” ifadelerini kullandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel
Başlık ResmiDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

“ADALETE GÜVENİYORUZ, GÜLİSTAN BULUNACAK”

Soruşturmanın adil şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten Aygül Doku, Adalet Bakanı ve savcıların dosyayı sonuçlandıracağına güvendiğini söyledi.

Doku, “Biz adalete güveniyoruz ve Gülistan bulunacak. Bu olay da çözülecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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