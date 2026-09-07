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Voleybol

İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!

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İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!
Fotoğraf Başlığı İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması İtalyan basınında geniş yankı buldu. İtalyanlar, Türkiye’nin özellikle son iki setteki performansını ve Melissa Vargas’ın 28 sayılık katkısını överken, 21 maçlık galibiyet serisinin İstanbul’da sona ermesine dikkat çekti.

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İtalyan basını, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştığı final maçına geniş yer verdi. Antrenör Julio Velasco'nun çalıştırdığı İtalya Milli Takımı'nın üç kupa hedefinin İstanbul’da suya düştüğü ve "Gök mavililerin", Türkiye'ye final setinde yenilerek, hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı.

İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!
Başlık Resmiİtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜLER

İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Takım'ın İtalyanların oyununu durdurduğu belirtilerek, "Türkiye, özellikle son iki sette önüne geçilemez bir performans ortaya koydu ve 28 sayı kaydeden Melissa Vargas ile iyi bir performans sergiledi." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!
Başlık Resmiİtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!

"TÜRKLER PES ETMEDİ"

Haberde ayrıca, "Santarelli'nin taktiksel başyapıtı dikkat çekiciydi. Konsantrasyonunu koruyarak ve üçüncü setin sonunda imkansız gibi görünen bir geri dönüşle harika bir iş çıkardı. Tribündeki taraftarların desteğiyle Türkiye asla pes etmedi." değerlendirmesi yer aldı.

İtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!
Başlık Resmiİtalyan basınından Filenin Sultanları’na övgü: Türkiye pes etmedi, İtalya yıkıldı!

"KUTLAMA YAPAN TEK İTALYAN"

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un final maçı haberinde, İtalya'nın Türkiye'ye final setinde boyun eğdiği, iyi başladığı maçı bu şekilde kaybetmenin kabulünün zor olduğu belirtildi.

Gazete, bu yenilgiyle ay-yıldızlıların 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığı belirtilirken, kutlama yapan tek İtalyan'ın A Milli Takım'ın antrenörü Daniele Santarelli olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport da "Gök mavililer" açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.

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Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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