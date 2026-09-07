Yargıtay'dan emsal karar! 10 günden kısa izin haklı fesih için yeterli değil

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izinlerin 10 günden kısa kullandırılmasına ilişkin emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kısa süreli izinlerin işçinin talebi ve rızasıyla kullanılması halinde bunun tek başına haklı fesih nedeni sayılamayacağına hükmetti.

Çalışma hayatında senelerdir tartışma konusu olan kısa süreli senelik izin kullanımına yönelik Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden emsal bir karar çıktı. Oy birliği alınan kararda; işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan senelik izinlerin tek başına haklı fesih sebebi oluşturmayacağına dikkat çekildi.

Tam 9 yıldır gümrük müşavir yardımcısı olarak çalıştığı firmadan; ihtiyacı olduğu zamanlarda hiçbir şekilde senelik izinleri kullanamadığını, işverenin işlerin yoğun olduğu bahanesiyle senelik izin kullanma taleplerinin reddedildiğini iddia eden personel istifa etti. Yapılan görüşmeler sonucunda haklarını alamayan müşavir, İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Bir defada en fazla 6 gün üst üste senelik izin kullandırıldığını, davalı işverenlik tarafından çalıştığı 9 yıllık süreçte kullanmadığı senelik izinlerinin karşılığının da ödenmediğini, 68 günlük senelik izin ücreti alacağının olduğunu söyledi. Senelik izinlerinin davalı işverenlik tarafından kullandırılmaması nedeniyle iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini, hak kazandığı prim alacaklarının da ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, senelik ücretli izin ve prim alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Davalı işveren; davacının istifa etmek suretiyle işten ayrıldığını, davacının bir kısım senelik izinlerini kullandığını, kullanılmayan izinlerin karşılığının ise davacıya ödendiğini, işyerindeki prim ödemelerinin süreklilik arz etmediğini, prim ödemelerinin performansa ve karlılığa göre değişkenlik gösterdiğini, davacının ödenmeyen prim alacağının da olmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Davacının 82 gün senelik izin hakkının bulunduğunun anlaşıldığını anımsatan İş Mahkemesi, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerektiğine karar verdi. Davacının prim alacağını ispat edemediğinden ilgili talebin reddi gerektiği gerekçesiyle kıdem tazminatı ve senelik ücretli izin alacağının kabulüne, prim alacağının reddine dair davanın kısmen kabulüne karar verildi. Davalı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Davalı kararı temyiz etti.

Yargıtaydan emsal karar! 10 günden kısa izin haklı fesih için yeterli değil

İŞÇİNİN 10 GÜNDEN AZ İZNİ KABUL ETTMESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ncı maddesine göre senelik ücretli izin işveren tarafından bölünemeyeceği, tarafların anlaşmasıyla bölünmesi halinde ise izinlerden birinin 10 günden az olmaması gerektiği ifade edildi. Somut olayda izin belgelerinde yer alan sürelerin 10 günden kısa olduğunu kabul eden Daire, bu izinlerin işçinin talebi ve rızasıyla bölündüğünü tespit etti. Kararda şöyle denildi:

"Her ne kadar yıllık izin belgelerine göre kullanılan izin süresi 10 günden az olsa da söz konusu sürenin davacının talebi ve rızası ile bölündüğü, davacının kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak daha fazla sürelerle kullanmak istenildiği bildirilip de işverence daha az sürelerle yıllık izin kullandırıldığı hususunun davacı tarafça ispat edilemediği anlaşılmaktadır. Talep döneminin bir kısmında yürürlükte olan 4857 sayılı Kanun’un 56/3 hükmüne göre izinlerin 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullandırılabileceği öngörülmüş ise de, bu konuda Dairemizin yerleşik uygulaması yıllık iznin işçinin talebiyle 10 günden az da kullandırılsa geçerli olduğu yönündedir. Diğer yandan davacı tarafça işverenin çok uzun süre hiç izin kullandırmaması ya da talep edildiği hâlde gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması hususlarının da ispatlanmadığı görülmektedir. Davacı işçi tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. Kıdem tazminatı istemi yönünden davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.’’

Yargıtaydan emsal karar! 10 günden kısa izin haklı fesih için yeterli değil

Öte taraftan, kararla beraber senelik izin belgelerinde 10 günden kısa izin sürelerinin olması, her durumda işçiye haklı fesih hakkı vermeyecek. Kısa süreli izinler işçinin talebi ve rızasıyla kullandırılmışsa geçerli kabul edilebilecek.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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