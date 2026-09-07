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Dünya

Öğrenci yurdu yerle bir oldu! Hindistan’daki felaketin bilançosu artıyor, görüntüler ise korkunç

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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de dün, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çöken binada can kaybının 6'ya yükseldiği kaydedildi.

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Korkunç olayın adresi Hindistan... India Today'in haberine göre, başkentin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistanda erkek yurdu felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Görüntüler ise kan donduran cinsten
Başlık ResmiHindistanda erkek yurdu felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Görüntüler ise kan donduran cinsten

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi.

ENKAZ ALTINDA EN AZ 30 KİŞİ VAR

Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, durum değerlendirmesi yapmak üzere Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileriyle görüştü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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