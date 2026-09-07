Arda Güler, Avrupa'nın dünya yıldızlarını geride bıraktı!
Real Madrid formasıyla Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmaya hazırlanan milli yıldız Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 10 numaraları arasında 7. sırada yer aldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Dev organizasyon öncesi takımların kadrolarında yer alan 10 numaralar, piyasa değerleri üzerinden sıralandı. Listenin zirvesinde Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham yer alırken, milli futbolcu Arda Güler de listeye damga vurdu.
ARDA GÜLER İLK 10'DA
Real Madrid forması giyen Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin 7. sırasında yer aldı. Genç yıldız, bu değerle Manchester City'den Rayan Cherki'nin ardından geldi.
Arda Güler; Manchester City'nin İngiliz yıldızı Phil Foden, Arsenal'in Norveçli kaptanı Martin Odegaard, Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Dani Olmo ve Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes gibi önemli isimleri geride bıraktı.
ZİRVEDE JUDE BELLINGHAM VAR
Listenin zirvesinde ise Arda Güler'in Real Madrid'deki takım arkadaşı Jude Bellingham bulunuyor. İngiliz futbolcunun piyasa değeri 160 milyon euro olarak gösterildi.
Bellingham'ın ardından Barcelona'dan Fermin Lopez, Bayern Münih'ten Jamal Musiala, Liverpool'dan Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai 100 milyon euroluk değerleriyle sıralandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN DEĞERLİ 10 NUMARALARI
Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon euro
Fermin Lopez | Barcelona | 100 milyon euro
Jamal Musiala | Bayern Münih | 100 milyon euro
Florian Wirtz | Liverpool | 100 milyon euro
Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon euro
Rayan Cherki | Manchester City | 90 milyon euro
Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro
Nico Paz | Como | 80 milyon euro
Phil Foden | Manchester City | 70 milyon euro
Martin Odegaard | Arsenal | 70 milyon euro
Eberechi Eze | Arsenal | 65 milyon euro
Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon euro
Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon euro
Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon euro
Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon euro
Martin Baturina | Como | 45 milyon euro
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 40 milyon euro
Rodrigo Mora | Roma | 35 milyon euro
Bilal El Khannouss | Stuttgart | 35 milyon euro
Bruno Fernandes | Manchester United | 35 milyon euro