Real Madrid formasıyla Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmaya hazırlanan milli yıldız Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle Şampiyonlar Ligi'nin en değerli 10 numaraları arasında 7. sırada yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dev organizasyon öncesi takımların kadrolarında yer alan 10 numaralar, piyasa değerleri üzerinden sıralandı. Listenin zirvesinde Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham yer alırken, milli futbolcu Arda Güler de listeye damga vurdu.

Arda Güler, Avrupa'nın dünya yıldızlarını geride bıraktı!

ARDA GÜLER İLK 10'DA

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin 7. sırasında yer aldı. Genç yıldız, bu değerle Manchester City'den Rayan Cherki'nin ardından geldi.

Arda Güler; Manchester City'nin İngiliz yıldızı Phil Foden, Arsenal'in Norveçli kaptanı Martin Odegaard, Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Dani Olmo ve Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes gibi önemli isimleri geride bıraktı.

Arda Güler, Avrupa'nın dünya yıldızlarını geride bıraktı!

ZİRVEDE JUDE BELLINGHAM VAR

Listenin zirvesinde ise Arda Güler'in Real Madrid'deki takım arkadaşı Jude Bellingham bulunuyor. İngiliz futbolcunun piyasa değeri 160 milyon euro olarak gösterildi.

Bellingham'ın ardından Barcelona'dan Fermin Lopez, Bayern Münih'ten Jamal Musiala, Liverpool'dan Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai 100 milyon euroluk değerleriyle sıralandı.

Arda Güler, Avrupa'nın dünya yıldızlarını geride bıraktı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN DEĞERLİ 10 NUMARALARI

Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon euro

Fermin Lopez | Barcelona | 100 milyon euro

Jamal Musiala | Bayern Münih | 100 milyon euro

Florian Wirtz | Liverpool | 100 milyon euro

Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon euro

Rayan Cherki | Manchester City | 90 milyon euro

Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro

Nico Paz | Como | 80 milyon euro

Phil Foden | Manchester City | 70 milyon euro

Martin Odegaard | Arsenal | 70 milyon euro

Eberechi Eze | Arsenal | 65 milyon euro

Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon euro

Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon euro

Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon euro

Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon euro

Martin Baturina | Como | 45 milyon euro

Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 40 milyon euro

Rodrigo Mora | Roma | 35 milyon euro

Bilal El Khannouss | Stuttgart | 35 milyon euro

Bruno Fernandes | Manchester United | 35 milyon euro

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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