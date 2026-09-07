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9 Eylül resmi tatil mi? İzmir'in Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!

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9 Eylül resmi tatil mi? İzmir'in Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!
Fotoğraf Başlığı 9 Eylül resmi tatil mi? İzmirin Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. İzmir Valiliği tarafından açıklanan program kapsamında gün boyunca zafer yürüyüşünden resmi törenlere, temsili süvari gösterisinden SOLOTÜRK uçuşuna ve Fener Alayı'na kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise etkinlik duyurusunun ardından ''9 Eylül resmi tatil mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

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İzmir'in Kurtuluşu'nun yıl dönümü nedeniyle İzmir'de kapsamlı bir kutlama programı hazırlanırken, 9 Eylül'ün resmi tatil olup olmadığı da araştırılıyor. İzmir'in Kurtuluşu 104. yıldönümü programı valilik tarafından duyuruldu. Peki, 9 Eylül resmi tatil mi?

9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

9 Eylül resmi tatil kapsamında değildir. İzmir'in Kurtuluşu'nun 104. yıl dönümü kentte çeşitli törenlerle anılırken resmi tatil olarak kutlanmayacak.

9 Eylül resmi tatil mi? İzmirin Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!
Başlık Resmi9 Eylül resmi tatil mi? İzmirin Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!

9 EYLÜL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle okullar tatil olmayacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde sürdürülecek.

9 Eylül resmi tatil mi? İzmirin Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!
Başlık Resmi9 Eylül resmi tatil mi? İzmirin Kurtuluşu 104. yıldönümü kutlama programı valilik tarafından duyuruldu!

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU KUTLAMA PROGRAMI

104. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
SAAT : 09.00
YER : Basmane Polis Merkezi Önü - Anafartalar Caddesi - Cumhuriyet Meydanı

ÇELENK SUNMA TÖRENİ
SAAT : 10.00
YER : Cumhuriyet Meydanı
Çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Bayraklarımızın göndere çekilmesi

BAYRAK TÖRENİ
SAAT : 10:30
YER : Konak Atatürk Meydanı Hükümet Konağı Önü
•⁠ ⁠İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Hükümet Konağı önünde yerlerini aldıktan sonra Kahraman Süvari Birliklerimizin temsili olarak İzmir’in kurtarılmasını canlandırması
•⁠ ⁠Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi
•⁠ ⁠Sayın Valimiz Dr. Süleyman ELBAN’ nın Süvari Birlik Komutanı’na Kur’an-ı Kerim ve Bayrak takdimi
•⁠ ⁠İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil TUGAY’ ın Süvari Birlik Komutanı’na plaket takdimi

104. YIL KUTLAMA TÖRENİ
SAAT: 11.15
YER : Cumhuriyet Meydanı
•⁠ ⁠Protokol mensuplarının İzmir Marşı ile tören Alanına girişi
•⁠ ⁠Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Şanlı Bayrağımızın göndere çekimi
•⁠ ⁠Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın telgrafının okunması
•⁠ ⁠İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil TUGAY’ ın Konuşması
•⁠ ⁠“Milli Vefa Pedalı Bisiklet Turu” kapsamında Anıtkabir’den alınan Şanlı Türk Bayrağımızın Sayın Valimiz Dr. Süleyman ELBAN’ a teslimi
•⁠ ⁠İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi
•⁠ ⁠İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ
SAAT : 17.00 - 17.30
YER : Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon Gündoğdu Meydanı

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ
SAAT : 18.00 – 18.40
YER : Gündoğdu Meydanı

FENER ALAYI
SAAT : 20.15
YER : Konak Pier - Cumhuriyet Meydanı – Gündoğdu Meydanı

ASKERİ BANDO KONSERLERİ

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı Konseri
Yer : Optimum AVM / Gaziemir
Tarih : 09.09.2026
Saat : 18.30

Hava Eğitim Komutanlığı Bando Komutanlığı Konseri
Yer : Konak Atatürk Meydanı – Hükümet Konağı Önü
Tarih : 09.09.2026
Saat : 18.00

Donanma Komutan Yardımcılığı Bando Komutanlığı Konseri
Yer : Agora AVM / Balçova
Tarih : 09.09.2026
Saat : 18.00

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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