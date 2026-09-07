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Meteoroloji'den 4 kent için uyarı! AKOM da İstanbul'u paylaştı: Rahat bir nefes alacağız

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Meteoroloji verilerine göre Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olması beklenirken 4 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan İstanbul'da ise poyrazın etkili olacağı, gündüz-gece sıcaklıkları arasında farkın 10 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

Rüzgarın genellikler kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KARADENİZ YAĞIŞLI

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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4 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bu kapsamda Karadeniz'deki 4 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu ve taşkın ile sele karşı dikkatli olunması istendi.

Meteorolojiden 4 kent için uyarı! AKOM da İstanbulu paylaştı: Rahat bir nefes alacağız
Başlık ResmiMeteorolojiden 4 kent için uyarı! AKOM da İstanbulu paylaştı: Rahat bir nefes alacağız

AKOM'DAN İSTANBUL RAPORU

AKOM tarafından yayınlanan son raporda ise İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin serin havasını bölgemize taşıyan Poyraz (10-40 km/s) nedeniyle gün İçerisinde 28-30°C aralığında seyreden sıcaklıklar gece ve sabah erken saatlerde 20°C'nin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor."

Meteorolojiden 4 kent için uyarı! AKOM da İstanbulu paylaştı: Rahat bir nefes alacağız
Başlık ResmiMeteorolojiden 4 kent için uyarı! AKOM da İstanbulu paylaştı: Rahat bir nefes alacağız

Beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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