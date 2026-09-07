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İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!

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İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!

İstanbul'da okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin "Okula Uyum Haftası" kapsamında eğitime başladığı haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk meydana geldi.

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İstanbul'da okul servislerinin de trafiğe çıktığı sabah saatlerinde araçlar bazı yollarda güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Caddesi, TEM Otoyolu ile bağlantı noktaları, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ile Barbaros Bulvarı’nda trafik ağır seyrediyor.

İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!
Başlık Resmiİstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda, Şile Yolu, Ümraniye Çakmak ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır ilerliyor.

İstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!
Başlık Resmiİstanbul'da uyum haftası ve ilk iş gününde trafik yoğun!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden bazı yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu ise yüzde 75 olarak ölçüldü.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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