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Ekonomi

Borsa İstanbul’dan yeni OVP’ye ilk tepki: Haftanın ilk işlem gününe yatay başladı

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BIST 100 yeni OVP sonrası haftaya yüzde 0.05 yükselişle 14 bin 18 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.71 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2.58 ile bilişim oldu.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.05 artışla 14.018,75 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks günü yüzde 0.57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 6.34 puan ve yüzde 0.05 artışla 14.018,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 artarken, holding endeksi yüzde 0.05 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.71 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2.58 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14 bin 100 ve 14 bin 200 puanın direnç, 13 bin 900 ve 13 bin 800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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