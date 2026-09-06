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Ekonomi

Enflasyon, faiz, finansman... Yeni OVP’ye Bakanlar ve iş dünyasından ilk mesajlar

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Enflasyon, faiz, finansman... Yeni OVP’ye Bakanlar ve iş dünyasından ilk mesajlar
Fotoğraf Başlığı Enflasyon, faiz, finansman... Yeni OVP’ye Bakanlar ve iş dünyasından ilk mesajlar

Türkiye ekonomisinin üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından ekonomi yönetimi ve iş dünyasından peş peşe değerlendirmeler geldi. Bakanlar enflasyonla mücadele, üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyümeye dikkat çekerken, iş dünyası finansmana erişimin kolaylaştırılması, rekabet gücünün artırılması ve dezenflasyonla oluşacak alanın kademeli faiz normalleşmesine dönüştürülmesi beklentisini öne çıkardı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklamasının ardından yeni ekonomi yol haritasına ilişkin değerlendirmeler geldi. Ticaret Bakanı Bolat enflasyonla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini belirtirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır katma değerli üretim ve rekabet gücüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise istihdam ve kayıt dışılıkla mücadeleye dikkat çekti. İş dünyasının mesajlarında ise finansmana erişim, maliyetlerin düşürülmesi, ihracatın desteklenmesi ve faizlerde kademeli normalleşme beklentisi öne çıktı.

“AYRINTILAR 2027 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI PROGRAMINDA”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, öngörülebilirliğin artırılması amacıyla hazırlanan OVP'nin kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, yasal ve idari düzenlemeleriyle diğer karar alma ve uygulama süreçlerinde de belirleyici olacağını bildirdi.

OVP'nin Türkiye ekonomisinin üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müşterek hazırlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan OVP ile kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanmaktadır. Program döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe hazırlıkları, yasal ve idari düzenlemeleri ile diğer karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP'de belirlenen amaç ve öncelikler belirleyici olacaktır. Programın ilk yılında uygulanacak politika ve somut tedbirler 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ayrıntılandırılacaktır."

ÖMER BOLAT’TAN “ENFLASYONLA MÜCADELE” VURGUSU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı yazılı açıklamada, yeni OVP’ye ilişkin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında kalkınma vizyonuyla yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Üç yıldır kararlılıkla uyguladıkları programla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğunu belirten Bolat, OVP'de amaçlarının üretim maliyetlerini artıran ve ekonomik sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi olduğunu ifade etti.

KACIR: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni programa ilişkin, "Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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IŞIKHAN: OVP DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da OVP doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı:

"2027-2029 yıllarını kapsayan OVP doğrultusunda işgücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayıt dışı istihdamla mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini destekleyeceğiz.”

URALOĞLU: YATIRIMLARIMIZI UYUM İÇİNDE SÜRDÜRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, yatırım ve üretim ortamı desteklenecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek" ifadelerini kullandı.

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İŞ DÜNYASINDAN DEĞERLENDİRME: BEKLENTİMİZ ADIMLARIN HIZLICA ATILMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini önemsediklerini belirtti:

"OVP'nin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirme, mali disiplini koruma ve üretim odaklı büyüme hedeflerini çok önemsiyoruz. Dış kaynaklı haksız rekabetle mücadelenin imalat sanayisi politikasının ana sütunlarından biri olması, ticaret politikası araçlarının etkin kullanımı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve reel sektörle düzenli istişarenin kurumsallaşması iş dünyamız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurguladığımız önemli hususlardır. Küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı, korumacılık ve küresel ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde iş dünyası olarak temel beklentimiz, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımların hızlıca atılması, finansal istikrarın güçlenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, ihracatçılarımızın desteklenmesi ve kapsamlı bir Sanayi Koruma Stratejisi'nin oluşturulmasıdır. İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Dezenflasyon programının kararlı biçimde uygulanması ve oluşacak alanın 'kademeli bir faiz normalizasyonuna' dönüştürülmesi önem taşımaktadır. İş dünyası olarak ülkemizin üretim, ihracat ve istihdam hedeflerine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Önümüzdeki dönemde beklentimiz, programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretim ile ihracatın büyümeye katkısının daha belirgin hale gelmesidir. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında daha yüksek bir performans ortaya koyabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı'nı, ekonominin gelecek üç yıllık yol haritasını ortaya koyması ve iş dünyasının geleceğe ilişkin planlamalarına rehberlik etmesi açısından önemli bulduklarını belirtti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yeni programın gelecek üç yıllık dönemde fiyat istikrarını, büyümeyi, yatırımı ve ihracatı güçlendirmeyi hedefleyen bir perspektif ortaya koymasını önemli bulduklarını vurgulayarak, küresel ve bölgesel sorunların 2026 yılı ekonomik göstergeleri üzerindeki baskısına rağmen ifade edilen seçici finansman imkanlarının katma değer üreten, yatırım yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdam sağlayan işletmelere etkin biçimde yönlendirilmesinin ekonominin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıracağına inandıklarını kaydetti.

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar ise, "OVP'de ihracat sigortalarının daha etkin kullanılmasına yönelik yaklaşımı da son derece önemli buluyoruz. Türkiye'nin ihracat hedeflerini büyütürken ihracatçılarımızın ticari ve politik risklere karşı korunması, firmalarımızın yeni pazarlara daha güvenli biçimde açılabilmesine ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır" yorumunda bulundu.

Editör : GÜNCE NUR İNCE
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