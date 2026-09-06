Gazze Şeridi’nde binlerce masum insanın uzuvlarını kaybetmesine ve derin bir insani felakete yol açan soykırımcı İsrail ordusunun mensubu bir emekli askeri reklam yüzü seçen Adidas'a karşı tepkiler ve boykot çağrıları çığ gibi büyüyor.

Adidas, yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan müşterilerin bir çift yerine yüzde 50 fiyatla tek ayakkabı satın alabilmesini sağlayan "Tek Ayakkabı Hizmeti"ni İsrail'de kullanıma sundu. Ancak şirketin kampanyanın tanıtımında eski İsrail askeri Shalev Biton'a yer vermesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Biton, 2021'de Gazze sınırı yakınlarında orduyla birlikte katliamlara imza atarken, bulunduğu aracın tanksavar füzesiyle vurulması sonucu ağır yaralanmış ve sol bacağını kaybetmişti.

SOYKIRIM REKLAMINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kampanyanın yayılmasının ardından tepkilerin odağında Gazze'deki amputasyon vakaları yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tahminlerine göre Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla Filistinli uzuv kaybı yaşadı.

Sosyal medyada Biton'un reklam görüntüleri ile uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğrafları yan yana paylaşıldı. Kullanıcılar, Adidas'ın kampanyadaki tercihini eleştirerek şirkete boykot çağrısında bulundu.

Adidas'a dünyadan boykot yağıyor: Soykırımcı eski askeri reklam yüzü yaptılar, Oscar'lı yıldız Javier Bardem isyan etti

JAVIER BARDEM DE BOYKOT ÇAĞRISINA KATILDI

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem de Adidas'a yönelik boykot çağrısına destek verdi.

İtalyan aktivist Vincenzo Fullone, Adidas ayakkabılarının çöpe atıldığı görüntüleri paylaşarak "Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer" ifadelerini kullandı.

Bardem de söz konusu videoyu Instagram hesabından paylaşarak Adidas'ın boykot edilmesi çağrısına katıldı.

"FİLİSTİNLİLERE HAKARET"

Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinin parçası PACBI'nin koordinatörü Westbrook da kampanyaya tepki gösterdi.

Westbrook, Gazze'deki amputasyon vakalarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, sadece Adidas'ın duyarsızlığı veya hassasiyeti değil. İsrail tarafından öldürülen, sevdiklerini kaybeden veya İsrail yüzünden uzuvlarını kaybeden Filistinlilere karşı mutlak bir hakarettir."

"ADIDAS'A BOYKOT" ÇAĞRILARI ARTTI

ABD'li sosyal medya fenomeni Christensen de kampanyaya tepki göstererek "Gazze'deki çocukların bir daha asla yürüyemeyebileceğini bilmek gerçekten iğrenç" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Hassan ve insan hakları savunucusu Abulhawa da sosyal medya hesaplarından kampanyaya tepki gösterdi.

Biton ile İsrail'deki Kanal 12'nin Instagram'daki ortak paylaşımına da "Özgür Filistin", "Filistin için adalet" ve "Adidas'ı boykot edin" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

ADIDAS'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tepkilerin ardından Adidas'a yönelik boykot çağrıları sosyal medyada yayılırken, şirketin kampanyaya ilişkin eleştirilere henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Adidas, 2024 yılında da Filistin'e desteğiyle bilinen model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkarmasının ardından eleştirilerin ve boykot çağrılarının hedefi olmuştu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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