Sonuna kadar CHP’de kalma kararı aldılar! Truva atlarının gözü Yargıtay’da

CHP’de “Truva atları” olarak nitelendirilen 49 isim, mutlak butlan kararının Yargıtay’dan dönme ihtimaline karşı disiplin süreci tamamlanana kadar partide kalacak. Gözler 18 Eylül’deki YDK toplantısı ve kasım ayına kadar çıkması beklenen Yargıtay kararında.

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçmeyerek, mutlak butlan kararının Yargıtay’dan dönme ihtimaline karşı CHP içerisinde kalan ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 49 isim, disiplin sürecinin sonuna kadar beklemeye devam edecek.

“CHP’deki Truva atları” diye adlandırılan bu isimler, Yargıtay’dan hâlâ olumlu bir karar çıkabileceğini ve parti yönetiminin yeniden kendilerine verilebileceğini düşünüyor. Yargıtay’ın mutlak butlan kararını bozması hâlinde alınan disiplin kararlarının da iptal edileceğini belirten kurmaylar, bu nedenle savunma ve itirazlarını yaparak disiplin işlemleri tamamlanana kadar CHP’de kalmaya devam edecek.

GÖZLER KASIM AYINDA

Kurmaylar, kasım ayına kadar bir karar çıkmaması hâlinde Yeni Parti’ye katılacak. CHP kurmayları ise “Truva atı” olarak nitelendirdikleri 49 ismin

parti suçu işlediğini ve tüzüğe aykırı hareket ettiğini savunuyor.

Aylin Nazlıaka - Bahadır Ertem - Selin Sayek Böke - Gül Çiftçi

Kurmaylar, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Bahadır Erdem, Selin Sayek Böke gibi söz konusu isimler için son kararın 18 Eylül’deki YDK toplantısında verileceğini

belirtiyorlar.

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