İSRA’dan Suriye’ye ‘dev sanayi şehri’

İSRA Holding, Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ile Bab al-Hawa Sanayi Şehri Genişleme Projesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Şam Uluslararası Fuarı’nda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye sınırındaki Bab al-Hawa bölgesinde yaklaşık 364 bin metrekarelik alanda modern bir sanayi şehri kurulacak. Stratejik konumuyla dikkat çeken proje, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde sanayi ve üretim yatırımları açısından önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Proje, bölgedeki sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve yatırımcılar için planlı üretim alanları oluşturmayı amaçlıyor.

TİCARETE KATKI SUNACAK

Proje kapsamında 240 bin metrekarelik satışa hazır sanayi parselleri, idari ve hizmet tesisleri, geniş yol ağı ile 50 bin metrekarelik yeşil alan ve park inşa edilecek. Elektrik, su, telekomünikasyon, kanalizasyon, endüstriyel atık su arıtma ve yangın güvenliği gibi altyapılarla donatılacak sanayi bölgesinin tamamlanmasıyla üretim, yatırım ve istihdamın artırılması, Bab al-Hawa’nın bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi hâline gelmesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası