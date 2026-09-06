OVP bugün belli oluyor! Ekonomide üç yıllık yol haritası açıklanacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulacak olan OVP’de enflasyondan büyümeye, finans sektöründen istihdama kadar birçok alanda yeni hedeflere yer verilecek.

Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımlar, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen yapısal reformlara ilişkin hedefler de OVP’nin önemli başlıkları arasında bulunacak.

YENİ DESTEKLER YER ALACAK

Deprem harcamalarının etkisinin azalması ile birlikte yeni OVP döneminde sosyal refahı artıracak şekilde yeni destekler yer alacak. Yine sosyal konut, iş dünyası, sanayi imalat sektörüne yönelik destekler de yeni OVP’nin ana başlıklarını oluşturacak. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP’de yer alacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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