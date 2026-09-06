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Spor

Galatasaray'da Sporting öncesi sakatlık depremi: Üç isimden kötü haber

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Galatasaray'da Sporting öncesi sakatlık depremi: Üç isimden kötü haber

Devler Ligi’ndeki Sporting maçı öncesinde büyük talihsizlik. Osimhen ile Lemina’nın sağ kasık bölgesinde gerilme tespit edildi. Sporting maçında Osimhen yok, Lemina belirsiz. Singo ise en az bir ay formasından uzak kalacak…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Ligde deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, diğer yandan Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Sporting maçı öncesinde üç yıldızını kaybetti. Takımın en büyük gol silahı Victor Osimhen, golünü attıktan sonra kasığındaki ağrı sebebiyle 33. dakikada yerini Barış Alper’e bırakmıştı. Maça 11’de başlayan Lemina da ikinci yarıya çıkamadı. Yapılan tetkiklerde bu iki oyuncunun sağ kasık bölgesinde gerilme ve ağrı tespit edildi. Osimhen, Sporting maçında riske edilmeyecek, Lemina’nın oynaması için ise şartlar zorlanacak. Bu iki oyuncunun MR’ı bugün çekilecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık sonrası oyundan çıktığı an
Başlık ResmiGalatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık sonrası oyundan çıktığı an

BARIŞ ALPER GÖREVE

Eğer MR’da daha kötü bir bulguya rastlanırsa Osimhen’in sakatlığının üç haftaya kadar çıkma riski var. Teknik direktör Okan Buruk, Sporting maçında Nijeryalı yıldızın yerine Barış Alper’i ilk on birde oynatacak. Kanatlarda yine Yunus ile Sane görev alacak. Yeni transfer Rafael Leao ise Başakşehir maçında olduğu gibi hamle oyuncusu olacak. Sarı kırmızılılarda bir diğer sakatlık haberi ise Singo’dan geldi. Sağ uyluk arka adalesinde tendon ve kas hasarı ile kanama tespit edilen Fildişili savunmacı en az bir ay sahalardan uzak kalacak. Singo, millî ara sonrasındaki Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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