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Eğitim

Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekin'den son nokta: Bu bir hatırlatmadır

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Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekin'den son nokta: Bu bir hatırlatmadır
Fotoğraf Başlığı Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen önlüklerinde yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte uygulanacak standartları belirledi. Bakan Yusuf Tekin, düzenlemenin 'hatırlatma' olduğunun altını çizip "Biz sadece öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık" ifadesini kullandı.

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğretmenlerin görev sırasında kullanacağı önlüklere ilişkin ülke genelinde uygulanacak standartları belirledi. Kadın, erkek ve okul öncesi öğretmenleri için hazırlanan kılavuzda önlüklerin tasarımından kumaşına, ölçülerinden teknik özelliklerine kadar birçok ayrıntı yer aldı.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çalışmanın öğretmenlerin kıyafetlerine müdahale amacı taşımadığını, temel hedefin öğretmenlik mesleğinin toplumdaki itibarını korumak olduğunu söyledi.

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"BU BİR HATIRLATMADIR"

"Bizim kültürümüzde, toplumsal yapımızda öğretmen toplumun önderi olarak kabul edilir. Öğretmen, çocuklarımızın rol modeli olarak görülür. Öğretmen çocuklara anlattığı bilgilerle, yaşantısıyla örnek olur. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafet açısından da öğrencilerimize örnek olacak şekilde giyinebileceklerini, giyinmelerini biz kendilerine hatırlatıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum, bu bir hatırlatmadır.

Çünkü zaten cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar.

Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır
Başlık ResmiÖğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır

Şimdi birileri çıkıyor, sendikalar, siyasi partiler eleştirilerini dile getiriyorlar. Ben de onlara şunu soruyorum. Bizim genelgemizde, benim görmediğim, sizin sendikanızda nasıl giyineceğinize dair bir ifade mi var? Ben sizin sendikadaki çalışan kişilerin kılığına, kıyafetine karışmıyorum. Bu genelge de karışmıyor. Bu genelge ne bir siyasi partinin, partisinin içerisindeki insanların kılığını, kıyafetini düzenliyor ne de bir sendikanın içindeki insanların kılıklarına, kıyafetlerine karışıyor. Bu genelge sadece öğretmen arkadaşlarımıza ki öğretmen arkadaşlarımızla ilgili de şunu söyleyeyim, öğretmenlerimizin tamamına yakını zaten öğretmene yakışır şekilde giyiniyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Orada problemimiz yok."

"İTİBAR ZEDELENMESİNE KARŞI TEDBİR"

Öğretmenlerin "itibarına zarar vermemesi için" bir tedbir aldıklarını söyleyen Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır
Başlık ResmiÖğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır

"Ama bir tane kötü örnek, işte şurada herhangi bir ülkenin reklamını taşıyan, bayrağını taşıyan bir tişörtle sınıfa giren bir öğretmen otomatikman o çocuklara bir başka ülkenin reklamını yapmış oluyor, bir başka ülkenin tanıtımını yapmış oluyor ve çocuklarımıza kötü örnek oluyor.

Bir tane örnek, bir tane öğretmen, 1,2 milyon öğretmenimizin hepsinin bir anda emeğinin önüne geçiyor. Bizim şu anda yaptığımız şey ne sendikalardaki kılık kıyafete karışıyoruz ne de başka bir şeye karışıyoruz.

Öğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır
Başlık ResmiÖğretmenlerin kıyafet düzenlemesine Bakan Tekinden son nokta: Bu bir hatırlatmadır
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Biz sadece devlet memuru olarak, kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir, iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bu konuda kararlıyız.

Dün itibarıyla da bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak. Bu da öğretmenlerin itibarını korumaktan, öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar verecek kötü uygulamaları ortadan kaldırmaktan geçiyor. Bu tedbirimiz de onunla alakalı."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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