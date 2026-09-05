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Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek
Fotoğraf Başlığı Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek

Kahramanmaraş’ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davada, saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararına aileler itiraz etti. Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mersinli’nin tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

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Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararı, hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından yargıya taşındı.

İLK DURUŞMA YAKLAŞIK 16 SAAT SÜRDÜ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü. Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, anne Pınar Peyman Mersinli’nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek
Başlık ResmiKahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek

AİLELER AVUKATLARIYLA ADLİYEYE GİTTİ

Tahliye kararının ardından hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmenin aileleri, avukatlarıyla birlikte bugün Kahramanmaraş Adliyesi’ne geldi.

Aileler, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Pınar Peyman Mersinli hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek
Başlık ResmiKahramanmaraş’taki okul saldırısı davasında tahliyeye itiraz! Annenin tutukluluğu devam edecek

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Başvuruyu değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Peyman Mersinli’nin tutukluluk hâlinin devam etmesine karar verdi. Böylece ilk duruşmada verilen tahliye kararının ardından, ailelerin itirazı üzerine Mersinli’nin tutukluluğunun sürmesi yönünde hüküm kuruldu.

İDDİANAMEDEN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

BAKMADAN GEÇME
İsa Aras Mersinli
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İsa Aras Mersinli'nin ailesine 5 milyon liralık dava!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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